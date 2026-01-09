Özel okullarda fahiş zamma geçit yok

Özel okullarda 2026–2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ücret artışları netleştirken Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hayata geçirdiği yeni uygulamalar veliler için kritik ayrıntılar içeriyor. MEB, özel okullarda ücret artışlarını daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirmek amacıyla zam hesaplamasını objektif bir formüle bağladı. Buna göre ara sınıflarda eğitim ücretlerine yapılabilecek azami artış oranı yüzde 30.74 olarak belirlendi. MEB, bu yıl ilk kez kademe başlangıçlarında da üst sınır uygulamasını devreye aldı. Mevzuata aykırı bir artış tespit edilmesi halinde veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak resmi şikâyet hakkını kullanabiliyor.