Özel okulların zam oranı belli oldu

2025 yılı Aralık ayı itibarıyla yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 27.67, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 30.89 olarak gerçekleşti. Bu oranlar 2026 yılı özel okul ücret artışlarında uygulanabilecek yasal tavanı da belirledi. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için ara sınıflarda uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 30.74 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatı doğrultusunda yapılan değişikliğe göre, ara sınıflarda eğitim ücretlerine yapılabilecek artış, özel okul ücretlerinde zam sınırları artık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1.05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor.

BAŞLANGIÇ SINIFLARI YÜZDE 43.92

MEB, kademe başlangıçlarında belirlenen fiyatlar için de bu yıl ilk kez üst sınır uygulamasını hayata geçirdi. Anasınıfı, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında uygulanabilecek artış, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemiyor. Buna göre yapılan hesaplamayla önümüzdeki yılın kademe başlangıcı eğitim ücretlerinde tavan artış oranı yüzde 43.92 olarak belirlendi. Yemek, kahvaltı ve servis ücreti dışında kalan diğer hizmet kalemlerinde uygulanabilecek artış oranı da enflasyon oranını geçemeyecek. Bu kapsamda 2026- 2027 yılı için diğer hizmetlerde azami artış oranı yüzde 29.28 olarak hesaplandı.