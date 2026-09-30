Özel yetenekler için eğitim ve rehberlik reformu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'de özel eğitime muhtaç bireyler ve bilim-sanat merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden oluşan yaklaşık 720 bin öğrenciyi ilgilendiren kapsamlı yasal hazırlık sürdürüyor. Çalışma kapsamında, özel yetenekli gençlerin Anadolu liselerine ve üniversiteye giriş süreçlerinde kendi koşullarına uygun adil şartlarda yarışmaları temin edilecek. İhtiyaç duyan bu gruplara özel burs ve ödenekler sağlanacak. Öğrencilerin ulaşım, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik destekler kanun düzeyinde güvence altına alınacak. Böylelikle nitelikli beyinlerin yurtdışına göç etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Okullarda ve süreçlerde kullanılmak üzere, çocukların özel eğitim şemsiyesine dahil edilmesini ya da ileri tanılayıcı testlere yönlendirilmesini sağlayacak yerli tarama kiti geliştirilecek.

EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM

Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan çalışma kapsamında, sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim hizmetinden yararlanan yaklaşık 14 bin öğrencinin eğitim süreçlerini destekleyecek iyileştirmeler planlanıyor. Hastanede yatarak tedavi gören öğrencilerin de eğitimlerini kesintiye uğratmadan sürdürebilmeleri için hastanede eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör