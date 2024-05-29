Özen Eş Anlamlısı Nedir? Özen Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Özen kelimesi eş anlamı olan kelimelerden biridir. Her ne kadar özen çok sık kullanılsa da eş anlamı olan sözcükler de çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Özen kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı oldukça yaygındır. Bundan dolayı bilmeyenler için eş anlamlısı olan kelimeyi bilmek önemlidir. Özen kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını bilmek anlatımı daha da zengin hale getirmeye yardımcı olabilir.

Özen Eş Anlamlısı Nedir?

Hem isim hem de sözcük olarak kullanılan 'özen' kelimesinin aynı zamanda eş anlamlısı da bulunur. Bu kelimeyi birçok farklı cümle yapısı içerisinde görmek mümkün olur. Bir işi titizlik çerçevesinde yapmak anlamında kullanılabilmektedir. Bundan dolayı bu kelime ile ilgili olarak birçok kullanım örneğini vermek mümkün olmaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı olan kelime ise 'itina' kelimesidir. İtina ve özen aynı anlama geldiği için birbirilerinin yerine aynı cümle içerisinde kullanılmalarında herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Özen Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümlede Kullanımı

Özen kelimesinin eş anlamlısı cümlelerde kullanıldığında farklı bir anlam ortaya çıkarmaz. Aksine özen kelimesi ne anlam taşıyor ise itina kelimesi de aynı anlamı taşımaktadır. Bu konuda sayısız örnek cümle yazılabilir. Birkaçı ise şu şekildedir:

İşini her zaman özenerek yapardı.

İşini her zaman titizlikle yapardı.

Okula giderken özenle saçlarını taradı.