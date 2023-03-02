Özerklik Ne Demek? Sosyolojide ve Psikolojide Özerklik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Özerklik ne demek sorusunu araştırırken öncelikle sözlük araştırması yapabilirsiniz. TDK kaynaklarında Özerklik ilan etmek ne anlama gelir sorusunun cevabı da vardır. Psikoloji alanında araştırma yapıyorsanız da psikolojide bireysel özerklik nedir sorusu karşınıza çıkabilir. Özerk cumhuriyet ne demek ise uluslararası ilişkilerin ilgi alanı bir konudur. Özerk insan ne demek sorusunun cevabını yazımızın devamını okuduğunuzda bulabilirsiniz.

Özerklik Ne Demek?

Özerklik kelimesi yaygın şekilde kullanılan ve sıklıkla karşınıza çıkabilecek bir sözcüktür. Bu kelimenin anlamı da karşısına çıkanlar tarafından araştırılır. Özerklik, bir toplumun kendine ait yasalar ile kendini yönetme hakkını ifade eden bir terimdir.

Özerklik devletler için kullanılabilen bir terim olduğu gibi psikoloji ve kurumlar için de kullanılan bir kelime olarak karşınıza çıkar. Herhangi bir kuruluşun, kendi içinde belirlediği yasalara göre yönetilmesi özerklik olarak adlandırılır.

Özerk Cumhuriyet Ne Demek?

Özerk cumhuriyet, kendi yasaları olan fakat bir üst yönetim sistemine bağlı olan yönetim şeklini ifade eder. Örneğin Azerbaycan toprakları içinde bulunan Nahçivan özerk bir cumhuriyettir. Bu özerk yönetimin kendi içinde yönetim sistemi olduğu gibi esasında Azerbaycan'a bağlıdır.

Psikolojide Bireysel Özerklik Nedir?

Özerklik, psikoloji alanında da kullanılan bir terimdir. Psikolojide özerklik, kişinin kendi kararlarını kendisinin verebileceğini ve fikir özgürlüğüne sahip olduğunu ifade eder. Belli bir yaş grubunun üzerinde olup fikir özgürlüğü bulunan kişiler özerk olarak isimlendirilir. Bu insanlar için özerk insan tabirinin kullanıldığını da görebilirsiniz. Özerklik esasında tüm terim anlamlarında kendi "yönetim özgürlüğüne sahip" demektir. Psikoloji alanında da özerklik terimini bu kapsamda yorumlayabiliriz.