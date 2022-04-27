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Haberler Eğitim Haberleri Özgeçmiş Kelimesi Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Özgeçmiş Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 27.4.2022 10:07 Son Güncelleme: 27.4.2022 10:07

Özgeçmiş Kelimesi Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Özgeçmiş Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Özgeçmiş Kelimesi Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Özgeçmiş Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Dili güzel kullanmak için sadece güzel konuşmak yeterli değildir, yazıya döktüğümüz cümleler yazım kurallarına uygun ve düzgün ise işte o zaman dilimizi tam anlamıyla güzel kullanmış oluruz. Yazılışında sıkça hata yapılan kelimeler çoğunlukla birleşik kelimelerden sınıfına girmektedir. Türkçe dil bilgisi derslerinde, sınavlarda veya günlük hayatta karşımıza birleşik kelimeler ve onların doğru yazılışı hakkında sorular çıkabilir. Özgeçmiş kelimesi de yazılışında zaman zaman hata yapılan, doğru yazılışı merak edilen sözcüklerden birisidir. Özgeçmiş kelimesi nasıl yazılır? TDK’ya göre özgeçmiş birleşik mi yazılır ayrı mı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Özgeçmiş kelimesi, bir kişinin kendine ait olan iş, eğitim ya da sosyal hayat hikayesini kısaca anlatımına verilen bir terimdir. Özellikle iş başvurusu esnasında kişiden istenen özgeçmiş, terim olarak herkesin duyduğu bildiği ama bazen yazımında hata yapılan birleşik bir kelimedir. Peki, özgeçmiş kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre özgeçmiş birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Özgeçmiş Kelimesi Nasıl Yazılır?

Öz ve geçmiş kelimelerinin birleşerek oluşturduğu bu kelimenin birleşik mi ayrı mı yazıldığı konusunda sıklıkla hatalar yapılmaktadır.

Türkçe yazım kurallarına göre, birleşme sırasında bir veya iki kelimede de anlam kayması meydana geldiği zaman o kelimeler bitişik yazılmalıdır. Bu kural özgeçmiş kelimesi içinde geçerlidir, 'öz geçmiş' şeklinde yazımı yanlıştır, doğru yazılışı 'özgeçmiş' olarak geçerlidir.

TDK'ya Göre Özgeçmiş Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlükleri ve imla kuralları kılavuzlarına bakıldığı zaman özgeçmiş kelimesinin bitişik yazılması gerektiğini görürüz.

  • Özgeçmiş ( TDK'ya göre doğru)
  • Öz geçmiş ( TDK'ya göre yanlış)

Özgeçmiş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin doğru kullanımını öğrenirken örnek cümlelerle pekiştirmek akılda kalması yönünden oldukça faydalı bir yöntemdir. Özgeçmiş kelimesinin doğru ve yanlış yazılışlarını cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;

  • Yarınki iş görüşmesi için özgeçmiş hazırladım ama gerekli evraklar ve diplomalarımı da yanıma almam lazım. (Doğru kullanım)
  • Oturup burada uzun uzun öz geçmişini anlatacağına önce bir hâl hatır sor. (Yanlış kullanım)

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Özgeçmiş Kelimesi Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Özgeçmiş Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
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