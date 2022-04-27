Özgeçmiş kelimesi, bir kişinin kendine ait olan iş, eğitim ya da sosyal hayat hikayesini kısaca anlatımına verilen bir terimdir. Özellikle iş başvurusu esnasında kişiden istenen özgeçmiş, terim olarak herkesin duyduğu bildiği ama bazen yazımında hata yapılan birleşik bir kelimedir. Peki, özgeçmiş kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre özgeçmiş birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Özgeçmiş Kelimesi Nasıl Yazılır?

Öz ve geçmiş kelimelerinin birleşerek oluşturduğu bu kelimenin birleşik mi ayrı mı yazıldığı konusunda sıklıkla hatalar yapılmaktadır.

Türkçe yazım kurallarına göre, birleşme sırasında bir veya iki kelimede de anlam kayması meydana geldiği zaman o kelimeler bitişik yazılmalıdır. Bu kural özgeçmiş kelimesi içinde geçerlidir, 'öz geçmiş' şeklinde yazımı yanlıştır, doğru yazılışı 'özgeçmiş' olarak geçerlidir.

TDK'ya Göre Özgeçmiş Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlükleri ve imla kuralları kılavuzlarına bakıldığı zaman özgeçmiş kelimesinin bitişik yazılması gerektiğini görürüz.

Özgeçmiş ( TDK'ya göre doğru)

Öz geçmiş ( TDK'ya göre yanlış)

Özgeçmiş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin doğru kullanımını öğrenirken örnek cümlelerle pekiştirmek akılda kalması yönünden oldukça faydalı bir yöntemdir. Özgeçmiş kelimesinin doğru ve yanlış yazılışlarını cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;