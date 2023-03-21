Özgeçmiş Nasıl Yazılır? TDK Öz Geçmiş Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçe de yazılışı merak edilen birçok kelime vardır. Bu kelimelerin birleşik mi ayrı mı yazıldığı konuşurken merak edilmese de yazılırken merak edilir. Özgeçmiş nasıl yazılır, sorusu da bunlardan biridir. Öz geçmiş kelimesi birleşik kelime değildir. Bu nedenle nasıl yazılacağı merak edilir. TDK öz geçmiş doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusuna ayrı yazılır yanıtını veririz. Türk Dil Kurumunun verilerine göre öz geçmiş kelimesi ayrı yazılır. Nasıl yazıldığının ayrıntılarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Özgeçmiş Nasıl Yazılır?

Birleşik sözcük veya birleşik kelime, dilde yeni bir kavramı karşılamak amacıyla iki veya daha çok sözcüğün kaynaşarak oluşturduğu sözcüktür. Bu söz öbeklerini oluşturan sözcükler ses düşmesi, ses türemesi, sözcük türü kayması veya anlam kayması açısından aralarına ek giremeyecek kadar kalıplaşmıştır. Öz geçmiş kelimesi bunlardan biridir. Öz geçmiş kelimesinin yazılışı ayrıdır.

TDK Öz Geçmiş Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Bu kelimenin "öz geçmiş mi, özgeçmiş mi" olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı "öz geçmiş" şeklinde olmalıdır. Yani bu kelimenin yazılışı ayrı olmalıdır.

Öz geçmiş kelimesinin doğru ve yanlış kullanımı şu şekildedir: