Özgün eş anlamlısı nedir? Özgün kelimesinin eş anlamlısı

Özgün, Öz Türkçe bir kelimedir. Öz kelimesinden türemiş olan özgün sözcüğü bir şeyin kopya olmaması, kendine özel olması anlamlarını taşımaktadır. Hem kişiler hem de üretilen maddeler ya da sanat eserleri için de kullanılabilmektedir.



ÖZGÜN KELİMESİNİN ANLAMI



Özgün, sadece ve sadece kendine özgü bir ya da birden çok özelliği bulunan eşya, yapıt ya da kişiler için kullanılan bir kelimedir. Üretilen bir eser maddeleriyle ya da tekniği ile kendine özgü olabilir. Aynı zamanda bir kişi kendine has bir insan olarak "özgün" kelimesi ile ifade edilebilir.



ÖZGÜN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Özgün kelimesinin eş anlamlıları orijinal ile hakikidir. Bu kelimeler özgün kelimesinin yerine kullanıldıkları zaman cümle içerisinde herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmez.



ÖZGÜN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Sanatçının ürettiği eserlerin özgün olması, sanatçının başarısı açısından oldukça önemlidir.

Mehmet o kadar özgün bir karakter ki, arkadaşları o olmadığı zaman her zaman yokluklarını hisseder ve onun sohbetini ararlardı.

Çok özgün videolar üreten bir Youtube kanalı keşfettim. Kesinlikle sen de izlemelisin.

ÖZGÜN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI