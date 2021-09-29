Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Özgün eş anlamlısı nedir? Özgün kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:02

Özgün eş anlamlısı nedir? Özgün kelimesinin eş anlamlısı

Özgün eş anlamlısı nedir? Özgün kelimesinin eş anlamlısı

Özgün, bir şeyin ne kadar kendine has olduğunu anlatmak için kullandığımız popüler bir kelimedir. Özgün kelimesinin birden fazla eş anlamı vardır. Özgün, hem üretilen bir şey için hem de bir kişi için kullanılabilecek bir kelimedir. Peki ya bulmacalarda da karşımıza çıkabilen özgün kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Özgün, Öz Türkçe bir kelimedir. Öz kelimesinden türemiş olan özgün sözcüğü bir şeyin kopya olmaması, kendine özel olması anlamlarını taşımaktadır. Hem kişiler hem de üretilen maddeler ya da sanat eserleri için de kullanılabilmektedir.

ÖZGÜN KELİMESİNİN ANLAMI

Özgün, sadece ve sadece kendine özgü bir ya da birden çok özelliği bulunan eşya, yapıt ya da kişiler için kullanılan bir kelimedir. Üretilen bir eser maddeleriyle ya da tekniği ile kendine özgü olabilir. Aynı zamanda bir kişi kendine has bir insan olarak "özgün" kelimesi ile ifade edilebilir.

ÖZGÜN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Özgün kelimesinin eş anlamlıları orijinal ile hakikidir. Bu kelimeler özgün kelimesinin yerine kullanıldıkları zaman cümle içerisinde herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmez.

ÖZGÜN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Sanatçının ürettiği eserlerin özgün olması, sanatçının başarısı açısından oldukça önemlidir.
  • Mehmet o kadar özgün bir karakter ki, arkadaşları o olmadığı zaman her zaman yokluklarını hisseder ve onun sohbetini ararlardı.
  • Çok özgün videolar üreten bir Youtube kanalı keşfettim. Kesinlikle sen de izlemelisin.

ÖZGÜN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Kazak oldukça hakiki bir nesneden üretilmiş. Başka bir yerde bu kadar kaliteli bir kumaş bulabileceğimden emin olmadığım için hemen satın aldım.
  • Babam çok orijinal bir karakter olduğu için onu anlamak bazen kolay olmuyor.
  • Filmin senaryosu o kadar orijinaldi ki, beğenmemek imkansız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özgün eş anlamlısı nedir? Özgün kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA