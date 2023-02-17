Özgün Zıt Anlamlısı Nedir? Özgün Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Özgün kelimesi zıt anlamlı kelimeler arasında yer alsa da zıt anlamlısı fazla bilinmeyen kelimeler arasında da yer almaktadır. Özgün kelimesinin zıt anlamlısı ve daha fazlası için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Özgün Kelimesinin Anlamı Nedir?

Özgün kelimesi cümle içinde sıfat olarak kullanılmaktadır. Kendinden önceki kelimeyi nitelemek için kullanılan bu kelimenin anlamı, kendine özgü bir niteliği olan kopya çekilmemiş şey olarak ifade edilmektedir. İlk kez yapılmış bir şey anlamına da gelmektedir. Cümle içinde kullanımı şu şekildedir:

"Kendine özgün davranışları ile girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor."

Özgün Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Özgün kelimesi zıt anlamlı kelimeler arasında yer alan bir kelime olup zıt anlamı karıştırılan bir kelimedir. Özgün kelimesinin zıt anlamlısı sıradan kelimesi olup sıfat özelliği taşımaktadır.

Özgün Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Nelerdir?

Sıfat olarak kullanılan özgün kelimesinin anlamına benzer sözcükler de bulunmaktadır. Bunların başında eş anlamlısı olan orijinal kelimesi yer almaktadır. Kendine has bir şeyi nitelemek için kullanılan özgün kelimesinin diğer benzer kelimeleri ise şu şekildedir; eşsiz, benzersiz, emsalsiz kelimeleridir.