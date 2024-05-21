Özgür Eş Anlamlısı Nedir? Özgürün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kendi kararlarını özgürce alabilen bir kişi, bir devlet veya bir topluluğu da ifade edebilen özgür kelimesi; eş anlamlıları olan diğer sözcükler sayesinde anlamını yitirmeden kullanıma devam edebilmektedir. Özgürün eş anlamı olan sözcükler arasında serbest sözcüğü de bulunmaktadır. Özgür eş anlamlısı olarak tüm sözcüklerin cümle içinde kullanımı, özgür kelimesinin aynı anlamını ifade etmektedir.

Özgür Eş Anlamlısı Nedir?

Özgür kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul edilen en doğru sözcük; ''hür'' olacaktır. Hür kelimesinin yanı sıra; serbest, azat ve bağımsız kelimeleri de, özgür sözcüğünün eş anlamlıları olarak kabul edilmektedir.

Özgürün Eş Anlamı Olan Sözcük

Özgür kelimesinin eş anlamı olan sözcük genel kanı ile, hür sözcüğüdür. Hür sözcüğü de tıpkı özgür kelimesi gibi aynı anlamı taşımakta ve cümle içerisinde kullanımında aynı durumu ve olguyu ifade etmektedir. Örneğin irade tanımlamasında bu anlam bozulmamaktadır. Şöyle ki; ''özgür irade, hür irade'' olarak bir tanımlama yapıldığı zaman, aynı anlam ortaya çıkmaktadır.

Özgür Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Özgür kelimesinin eş anlamlılarının cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

-Kendi hür irademle verdim ben bu kararı!

-Bağımsız bir devlet olarak yola devam etmiş ve tüm cihanı titretmiştir.