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Giriş Tarihi: 7.12.2022 14:30 Son Güncelleme: 7.12.2022 14:30

Özgür Zıt Anlamlısı Nedir? Özgür Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde bulunan çoğu kelimenin eş anlamlısı olduğu gibi zıt anlamlısı da bulunmaktadır. Özgür kelimesi de günlük hayatta oldukça sık kullanıldığı için zıt anlamlısı hep merak uyandırmıştır. Özgür zıt anlamlısı nedir? İşte özgür kelimesinin zıt anlamlısı…

Özgür Zıt Anlamlısı Nedir? Özgür Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Özgür kelimesinin insanda ilk çağrışımı serbestlik, hürriyet gibi anlamları ifade etmektedir. Kelimenin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden incelediğimizde, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, hür anlamına geldiğini görürüz. Sadece bu anlamlarla da kalmayıp daha farklı anlamları da vardır. Onları inceleyelim.

ÖZGÜR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Özgür kelimesinin anlamı ilk olarak bir şeyden kurtulmuş, esirliğin son bulduğu ya da serbest anlamlarına gelmektedir. İşte diğer anlamları:

  • Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, hür
  • Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke)
  • Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan
  • Tutuklu olmayan, serbest, hür
  • Başkasının kölesi olmayan, hür
  • Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen

ÖZGÜR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre özgür kelimesinin anlamına baktık. Bu anlamlara göre özgür kelimesinin zıt anlamlıları "tutsak, bağımlı ve köle" kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • Özgür ülkede resmen tutsak kaldım.
  • "Köle gibi yaşıyoruz" deyince şaşırıp kaldım.

ÖZGÜR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede birçok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Özgür kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Buna göre özgür kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Hür
  • Serbest
  • Zorlanmayan
  • Engellenmeyen
  • Ülke
  • Bağımsız

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Özgür Zıt Anlamlısı Nedir? Özgür Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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