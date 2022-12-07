Özgür kelimesinin insanda ilk çağrışımı serbestlik, hürriyet gibi anlamları ifade etmektedir. Kelimenin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden incelediğimizde, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, hür anlamına geldiğini görürüz. Sadece bu anlamlarla da kalmayıp daha farklı anlamları da vardır. Onları inceleyelim.

ÖZGÜR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Özgür kelimesinin anlamı ilk olarak bir şeyden kurtulmuş, esirliğin son bulduğu ya da serbest anlamlarına gelmektedir. İşte diğer anlamları:

Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, hür

Yönetim bakımından yabancı bir gücün etkisi altında bulunmayan, başka bir yönetime bağlı olmayan, bağımsız, hür (ulus, ülke)

Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan

Tutuklu olmayan, serbest, hür

Başkasının kölesi olmayan, hür

Siyasi bir güç tarafından denetlenmeyen, engellenmeyen

ÖZGÜR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre özgür kelimesinin anlamına baktık. Bu anlamlara göre özgür kelimesinin zıt anlamlıları "tutsak, bağımlı ve köle" kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Özgür ülkede resmen tutsak kaldım.

"Köle gibi yaşıyoruz" deyince şaşırıp kaldım.

ÖZGÜR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede birçok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Özgür kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Buna göre özgür kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: