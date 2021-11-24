Günlük hayatta kullandığımız çoğu kelime ya dilimize farklı bir dilden geçmiş ya da türeyerek günümüze ulaşmıştır. Farklı bir kelimeden türeyerek ortaya çıkan kelimelerden biri ise özgürlüktür. Özgürlük kelimesi özgür kelimesinden türemiştir. Özgürlük kelimesinin kökeni hakkında açık bir kaynak bulunmaz. Bu yüzden kişiler bu kelimenin anlam ve eş anlamlılarını merak eder. Peki, Özgürlük eş anlamlısı nedir? Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulmalıdır. Özgürlük kelimesi hakkında bilinmesi gereken detaylar yazımızda.

Özgürlük kelimesinin anlamı

Özgür kelimesinden türeyerek günümüzde sıkça kullanılan özgürlük kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre şu şekilde tanımlanmıştır: Herhangi bir koşulla zorlanmayan, bağımsız, istediği şekilde hareket eden ve düşünebilme durumu. Özgür olmak fiilinin ad hali olan bu kelime özellikle kişi hakları ile ilgili düşüncelerimizi dile getirirken sıklıkla başvurduğumuz kelimelerden biridir. Özgürlük kelimesinin kökü olan özgür kelimesi ise genellikle erkek çocukları için isim olarak da tercih edilir. Nadir olarak kız çocuklarına da özgür ismi konulmaktadır.

Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre, herhangi bir koşulla zorlanmayan, bağımsız, istediği şekilde hareket eden ve düşünebilme durumu olarak tanımlanan özgürlük kelimesinin eş anlamlısı hürriyettir. Hürriyet kelimesi, cümle içerisinde özgürlük kelimesi yerine kullanılabilir. Hürriyet kelimesinin kökeni ise Türkçe değildir. Bu kelimenin dilimiz Arapçadan geçtiği resmi kaynaklarda belirtilmektedir. Hürriyet kelimesi yazılışı farklı olsa da özgürlük kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmayacaktır.

Özgürlük kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Özgürlük bir devletin varlığını sürdürmesi için tek şarttır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahiler uzun yıllar boyunca özgürlük mücadelesi verdi.

Özgürlüğü elinden alınmış bir birey, tüm yaşam haklarından da mahrum bırakılmaktadır.

Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım