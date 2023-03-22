Özgüven Nasıl Yazılır? TDK Öz Güven Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Özgüven nasıl yazılır diye merak ediyor olabilirsiniz çünkü öz güven Türkçede sıklıkla karşılaştığımız bir kelime olsa da yazılışı yine de karıştırılabiliyor. Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yapıyor. Peki TDK öz güven doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı gösteriyor? Öz güven mi yoksa özgüven mi şeklinde yazmalısınız? Kelimenin doğru yazılışı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Öz Güven Nasıl Yazılır? TDK Öz Güven Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Bu zenginlik içinde de bazen bazı kelimeleri çok sık kullanmamıza rağmen doğru yazılışını ya da telaffuzunu karıştırabiliyoruz. Yazılışı sıklıkla karıştırılan kelimelerden biri de öz güven kelimesidir. Peki Türk Dil Kurumu öz güven kelimesinin yazılışını nasıl açıklıyor? Türk Dil Kurumu öz güven kelimesinin doğru yazılışını "öz güven" şeklinde göstermektedir. Yani yaygın bilinenin aksine öz güven kelimesi birleşik değil ayrı yazılmaktadır.

Öz Güven Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu öz güven kelimesini "insanın kendine güvenme duygusu" olarak açıklıyor. Peki öz güven kelimesinin cümle içinde doğru kullanımı nasıl olmalıdır? İşte cevabı!

Öz güveni sayesinde bu sunumun altından kalkabildi! (Doğru)

Biraz daha özgüvenli konuşsaydı işe kabul edilebilirdi! (Yanlış)