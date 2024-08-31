Özkonak Yeraltı Şehri Nerede, Nasıl Gidilir? Nevşehir Özkonak Yeraltı Şehri Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Özkonak Yeraltı Şehri, birbirine bağlı tüneller, yaşam alanları, mutfak, su kuyuları, erzak depoları ve ahırlardan oluşur. Ayrıca, saldırı sırasında kapanan taş kapaklar ve gizli tüneller de bulunmaktadır. Burası, doğal havalandırma sistemleriyle donatılmıştır. Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirlerinden biri olarak tarihe tanıklık eden Özkonak Yeraltı Şehri nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi ve Müzekart geçerli mi öğrenmekte fayda var.

Özkonak Yeraltı Şehri Nerede ve Nasıl Gidilir?

Özkonak Yeraltı Şehri, Nevşehir ilinin Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında bulunmaktadır. Kapadokya bölgesinin önemli turistik yerlerinden biri olan bu yeraltı şehri, Avanos'a yaklaşık 14 km mesafededir.

Nevşehir'den Özkonak Yeraltı Şehri'ne gitmek yaklaşık 35 km sürer. Nevşehir'den Avanos yönüne doğru ilerleyin. Avanos'a ulaştıktan sonra Özkonak kasabasına doğru devam edin. Kasabaya vardıktan sonra yeraltı şehrine yönlendiren tabelaları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz.

Göreme veya Ürgüp'ten yola çıkıyorsanız, Avanos yönüne doğru devam edin. Avanos'a ulaştıktan sonra, Özkonak kasabasına doğru ilerleyin ve tabelaları takip ederek yeraltı şehrine ulaşın. Bu güzergâhtan gitmek de yaklaşık 30-40 dakika sürecektir.

Nevşehir Otogarı'ndan Avanos'a giden minibüs veya otobüslere binebilirsiniz. Avanos'a ulaştıktan sonra, Özkonak'a giden minibüslerle yeraltı şehrine ulaşabilirsiniz. Minibüs seferleri genellikle sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar devam eder.

Kapadokya'da düzenlenen günlük turların çoğu, Özkonak Yeraltı Şehri'ni de kapsar. Bu turlara katılarak rehber eşliğinde yeraltı şehrini gezebilir ve ulaşım konusunu dert etmeden rahat bir şekilde ziyaretinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Özkonak Yeraltı Şehri'ne ulaşım, Kapadokya'nın diğer turistik merkezlerine göre oldukça kolaydır. Yolculuğunuzu planlarken navigasyon kullanarak en uygun rotayı takip edebilir veya toplu taşıma seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Özkonak Yeraltı Şehri Giriş Ücreti Ne Kadar?

Özkonak Yeraltı Şehri'ne giriş ücreti olarak 50 TL belirlenmiştir ve bu ücret 2023 yılı için geçerlidir. Bu şehir, bir müze olarak kabul edilir ve ziyaret saatleri mevsime göre değişiklik gösterir.

Yaz Aylarında: Ziyaret saatleri sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadardır.

Kış Aylarında: Ziyaret saatleri sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadardır.

Bayramlarda ise özel saat düzenlemeleri uygulanır. Dini bayramların ilk gününde müze, saat 13.00'e kadar kapalıdır ve bu nedenle ziyaret planları bu saatlere göre yapılmalıdır.

Özkonak Yeraltı Şehri, Müze Kart ile de ziyaret edilebilir. Müze Kart sahipleri yılda iki kez ücretsiz giriş yapabilirken, Plus Müze Kart sahipleri ise sınırsız sayıda ziyaret edebilirler.