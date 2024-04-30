Özlem Eş Anlamlısı Nedir? Özlem Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Konuşma ya da yazı dilinde, edebiyattan günlük yaşantıya kadar birçok alanda sık olarak kullanılan sözcükler arasında "özlem" kelimesi yer alıyor. Bu nedenle de, özlem eş anlamlısı, hem günlük olarak bu kelimenin yerine başka sözcük kullanmak isteyen vatandaşlar, hem de öğrenciler tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelimenin tanımı ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, özlem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, özlem kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor.

ÖZLEM EŞ ANLAMLISI

Özlem sözcüğünün eş anlamlı kelimesi hasret sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

ÖZLEM NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Özlem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre özlem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimseyi, bir yeri veya bir şeyi görme, ona kavuşma isteği, hasret, tahassür

ÖZLEM KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nasıl doysun, yılların özlemini gideriyor.

ÖZLEM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- özlemini çekmek

- özlemini duymak

ÖZLEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

sıla özlemi