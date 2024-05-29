Özlem Eş Anlamlısı Nedir? Özlemin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizin günlük ifade dilinde sıkça kullanılan özlem kelimesi Türkçe bir kelimedir ve kökü özden gelmektedir. Son zamanlarda kız çocuklarına isim verilirken tercih edilmeye başlanan bu kelimenin dilimizde eş anlamlı bir karşılığı da vardır. Bu kelime özlem kelimesine göre daha az tercih edilmekle beraber özlem kelimesinin eş anlamlısı nedir ve özlemin eş anlamlısı olan sözcüğün cümle içinde kullanımına yanıt aradık.

Özlem Eş Anlamlısı Nedir?

Bir şeyi veya bir durumu uzakta olduğu için arzu etme durumunu ifade etmek için kullanılan özlem kelimesinin eş anlamlısı hasret kelimesidir. Hasret gündelik konuşma dilinde özlem kadar çok sık kullanılmasa da özlem kelimesiyle aynı ifadeyi taşımaktadır.

Özlemin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Diğer tüm eş anlamlı sözcüklerin birbirleri yerine kullanılmasında cümlede herhangi bir bozulma yaratmadığı gibi hasret kelimesinin özlem kelimesi yerine de kullanılması cümlenin anlamını ve ifade gücünü bozmaz. Özlem kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanıma aşağıdaki örnekler verilebilir.

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Ali, memleketine döndüğünde çocukluk arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin hasretini çekiyordu.

Diğer tüm duyguların aksine hasret duygusu öznel bir duygudur ve empatisi yapılamamaktadır.

Birçok gurbetçiyi memleket hasreti ülkelerinden ayrılmalarına itmiştir.

Aşkını uzun süredir göremeyen Leyla, her gün onunla birlikte olmanın hasretiyle yanıp tutuşuyordu.

Deniz kenarında yürürken uzun süredir denize hasret kalmışım gibi hissettim