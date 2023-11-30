Özlem Şiirleri - En Güzel Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Özlem İle İlgili Şiirler

Özlem duygusu, bir şeyin ya da birinin uzakta olması, ulaşılamaması durumunda ortaya çıkar ve genellikle özlemlerin, bir anı, bir mekan veya bir kişiye dair olmasıyla şekillenir. Bu duygu, insanın geçmişle, gelecekle veya uzakta olanla kurduğu bağları ifade etme gücüne sahiptir. Bu hissin şiirlerdeki gücünü görmek için özlem şiirleri, en güzel, kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık özlem ile ilgili şiirler okunabilir.

Özlem Şiirleri

Özlem

Bir rüzgar eser gönlümde özlem,

Uçar kuşlar gibi, uzak diyarlara.

Bir melodi çalar yüreğimde sevdam,

Hasretin şarkısı, çalar dudaklarımda.

Uzaklarda

Uzaklarda bir yerde, eski bir anı,

Özlemin sarar her hücremi.

Gözlerimde biriken yaşlar anlatır,

Uzaklarda kaybolan bir zamanı.

Bekleme

Zaman durmuş gibi, beklerim seni,

Gelmeni umutla, beklemek bir efsane.

Özlemle yanar içim, beklerim hâlâ,

Bekleme odamda, sessiz bir mekânda.

Başka Bir Özlem

Bir şehla bakışın güneş edalım

Deliyor dağ gibi kalkanlarımı

Yitirdim denizin saçına tutkun

Sabahleyin erken kalkanlarımı

Bağrımda büyüdü ömür dikeni

Hürriyet harcadı alkanlarımı

Gecenin karanlık yüzü içinde

Zaman yuttu şimşek çakanlarımı

Hangi rüzgar alıp götürdü, bilmem

Kendini ateşte yakanlarımı

Dostlarımı geri verin uzaklar

Her seher semaya akanlarımı

Nurullah Genç

En Güzel Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Özlem İle İlgili Şiirler

Kısa Şiir:

Özlem içimde bir melodi,

Uzak diyarlara götürür beni.

Hasretin şarkısı çalar içimde,

Özlemle yanarım, sensiz gecelerde.

Uzun Şiir:

Özlem, uzaklarda bir gizem,

Kalbimde açan solgun bir çiçek.

Gel artık, diye fısıldar rüzgar,

Özleminle sararım her anı.

Hasretin şarkısı çalar gece,

Gözlerim yıldızlara takılı.

Uzaklarda kaybolan bir anı,

Özlemle dolu, yüreğimdeki deniz.

Özlemle yoğrulmuş bir gecenin hüznünde,

Gökyüzüne bakan gözlerimde.

Uzaklarda kaybolan bir anı,

Özlemle sarar her yanımı.

Rüzgarın getirdiği esintiyle,

Özlemim dalgalanır gecenin perdesinde.

Uçsuz bucaksız bir bozkırda,

Gönlümde açan solgun bir çiçek.

1 Kıtalık Şiir:

Özlem bir rüzgar gibi eser,

Gönlümde bırakır derin izi.

Uzaklarda kaybolan bir zaman,

Özleminle dolup taşar içim.

2 Kıtalık Şiir:

Özlem, bir denizdi içimde,

Kıyısında bekledim seni.

Hasretinle dolup taşan gözlerim,

Uzaklarda kaybolan bir iz.

Sensiz geçen zaman, bir kuytu köşede,

Özlem içimde bir melodi, bir şarkı.

Kuşların kanat çırpışında,

Özleminle titrer içim.

3 Kıtalık Şiir:

Gel artık, diye fısıldar rüzgar,

Açıklanamayan bir hasret içindeyim.

Uykusuz geçen gecelerin ardında,

Gözlerimde yıldızlarla yazılmış bir hikaye.

Bir özlem rüzgarı eserken,

Gökyüzünde yıldızlar kayar.

Hasretinle yanarım gece boyunca,

Uzaklarda kaybolan bir zamanın ardında.

Deniz kenarında yürürken,

Dalgaların anlattığı bir öykü.

Özlemle çalkalanır içim,

Uzaklarda kaybolan bir izin ardında.

4 Kıtalık Şiir:

Gel, diye fısıldar sessizce gece,

Özleminle titreyen bir şarkı.

Uzaklarda çalan bir melodi,

Sensiz geçen zamanın izini sürüyorum.

Gözlerimdeki denizde yansıyan,

Uzaklardaki dağların silueti.

Özlem içimde bir fırtına,

Sensiz geçen günlerin hüznü içindeyim.

Bir gülüşünü özledim,

Sesini duymak hasret oldu.

Özlemle dolu her anımda,

Gel, diye fısıldar içimde bir ses.

Uzaklarda bir umut ışığı yanar,

Özlem içimde bir rüya.

Sensiz geçen zamanın içinde,

Uzak diyarlara uzanan bir özlemin ardında.