Öznel Yargı Nedir? Öznel (Göreceli) Yargı Örnekleri ve Konu Anlatımı

Subjektif cümlelerin ne olduğunu bilmeyenler, öznel yargı nedir sorusunun cevabı ile ilgilenir. Kişinin kendi düşüncelerini içeren öznel yargı ne demek sorusu bir merak konusudur. Nesnel yargıların aksine, tartışmaya açık olan öznel ifade nedir? Tüm insanlar tarafından doğruluğunun kabul edilmesi beklenilmeyen öznel yargı örnekleri, konunun anlaşılmasını sağlar. İşte öznel yargı hakkında merak edilenler…

Öznel Yargı Nedir?

Öznel ifadeler, insanların kendi görüşlerini dile getirdiği cümlelerdir. Nesnel ifadeler, bilimsel açıdan doğrudur. Tüm insanlar tarafından da doğru kabul edilir ve tartışmaya kapalıdır. Örneğin: dört mevsim vardır, aslanlar etçildir, depremler fay hatlarının kırılmaları sonucu oluşur, su 100°'de kaynar vb. gibi ifadeler nesneldir ve aksini iddia etmek mümkün değildir. Öznel yargılar ise tamamen kişinin kendi deneyimlerinden, gözlemlerinden ve bakış açısı nedeniyle elde ettiği görüşlerdir. Örneğin, bir resim galerisine giden iki insandan biri, eserlerin çok sade olduğunu düşünürken, diğeri ise oldukça göz yorucu olduğu kanısına varabilir. Bu durum, büyük ölçüde insanların zevki, gözlemleri, düşünce yapısı, karakteri ve çevresel etkenler ile alakalıdır. Öznel cümlelerde genellikle, "bence, bana sorarsan, bana kalırsa" gibi ifadeler kullanılır. Aşağıda öznel yargı içeren örnekler verilmiştir.

Gözlem belirten öznel ifadeler:

Bu zamana kadar yazılmış en iyi roman olabilir.

Ne kadar da lakayt bir adam!

Hayatımda senin kadar cimri birini görmedim.

Görüş belirten öznel ifadeler:

Sana kalırsa biz bu sene de araba alamayız.

Dedem, son zamanlarda iyice huysuzlaştı.

Bence sahildeki kafeye gidelim.

Duygu belirten öznel ifadeler:

Bana sorarsan Vedat, Handan'dan hiç haz etmiyor.

Sence de antipatik bir adam değil mi?

Öyle sinir bozucu biri ki, gıcık olmamak elde değil.