Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün? Ortaokul ve Lisede Özürsüz Devamsızlık Ne Demek, Kaç Gün Olursa Belge Alınmaz?

Özürsüz devamsızlık kaç gün olduğundan önce özürsüz ifadesinin raporsuz anlamı taşıdığı belirtilmesi gerekir. Ortaokul ve lisede olsun öğrencilerin belirli gün kadar okula gitmeme hakkı vardır. Bu hak için özürsüz devamsızlık ne demek olduğu araştırılması, yerinde bir araştırmadır. Millî Eğitim Bakanlığının belirttiği gün sayısı geçilirse öğrenci için sorun olacaktır. Bu sorun özürsüz devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz gibi bir sorundur. Dolayısıyla Özürsüz devamsızlık 10'u geçerse ne olur için sonuçlar eğitimin olumsuz etkileneceğini vurgular.

Özürsüz Devamsızlık Kaç Gün?

Özürsüz devamsızlık öğrencilerin okula gelmediği günleri ifade etmektedir. Fakat okula gelmeyen öğrencilerin raporsuz okula gelmediklerini de ifade etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının belirttiği gün kadar öğrencilerin okula özürsüz yani raporsuz olarak gitmeme hakları vardır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere tanınan bu hak dönem dönem değişmektedir. Son olarak ise öğrencilerin 10 gün özürsüz devamsızlık yani raporsuz devamsızlık yapma hakları olduğu belirtilmiştir.

Ortaokul ve Lisede Özürsüz Devamsızlık Ne Demek, Kaç Gün Olursa Belge Alınmaz?

Ortaokul ya da lise fark etmeksizin belirtilen devamsızlık süresi aynıdır. Sadece özürlü ve özürsüz olarak devamsız çeşidi ve gün farkları vardır. Özürlü ve özürsüz devamsızlık çeşitleri raporlu ve raporsuz devamsızlıkları ifade eden kavramlardır. Millî Eğitim Bakanlığı yayınladığı devamsızlık yöneltmesinde öğrencilerin özürsüz 10 gün özürlü 20 gün okula gitmeme haklarının olduğunu belirtmiştir. Yani öğrenciler okula raporsuz 10 gün raporlu 20 gün gelmeme haklarına sahiptir. Bu noktada öğrencilerin okula gitmeme hakları toplam 30 gündür. Ayrıca devamsızlık müfredatında 30 gün devamsızlık aşıldığında ne olduğu da belirtilmiştir. Belirtilenlere göre öğrenciler başarısız sayılacaktır. Dolayısıyla öğrenciler 31. gün okula gitmeme durumunda sınıfta kalmaktadır.