P Hangi Element? P Simgesi Periyodik Tabloda Nerede, Hangi Elementin Sembolü?

Doğada bulunan elementlerin bazıları günlük yaşamda sıkça kullanılması sebebiyle merak ediliyor. Sağlık, gıda ve pek çok sektörde kullanılan elementlerin simgelerini bilmek bu işlerle uğraşan insanların işlerini kolaylaştırıyor. Özellikle sağlık alanında sık karşılaşılan elementlerin başında gelen P simgeli element de bunlardan biri.

P SİMGESİ HANGİ ELEMENTİN SEMBOLÜDÜR?

İnsan vücudunda en çok bulunan kimyasal elementlerden biri olan, sağlık sektöründe, bilimsel testlerde, bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan "P hangi element?" sorusunun cevabı fosfordur. P harfi, periyodik tablodaki fosfor elementini temsil etmek için kullanılır. Fosfor elementi periyodik tablonun en çok bilinen elementlerinden biridir.

FOSFOR ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İngilizce Phosphorus kelimesinin baş harfi olan P harfiyle sembolize edilen fosfor elementi insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan element olma özelliğini taşır.

Fosfor elementinin atom numarası (yüklü olduğu protonların yansıması olarak) 15'tir.

Birden fazla fosfor elementinin bir araya gelerek oluşturduğu fosfor bileşimleri (fosfodiester bağları) tüm canlı organizmalar için hayati önem taşır çünkü DNA yapılarında büyük oranda fosfor bulunur.

İNSAN VÜCUDU FOSFORU NASIL KULLANIR?

İnsan vücudunda kemik ve diş oluşumda, hücrelerin büyümesinde ve herhangi bir hasar aldığında onarılmasında insan vücudunun enerji üretiminde, kalp kasının kasılması ve gevşemesinde ve genel olarak sinir ve kas hareketlerinde, böbreklerin işlevlerini yerine getirebilmesinde fosfora ihtiyaç duyulur.

Vücudumuza aldığımız besinleri enerjiye dönüştürmek, vitaminleri kullanıma sokmak için de fosfora ihtiyaç duyarız.

Vücuttaki fosforun %85'inin kemiklerde fosfat olarak depolandığı bilinir. Hücrelerin içindeki sıvıların ana iyonunu fosfor oluşturur.

Fosforun doğada maddenin katı halinde bulunduğu biliniyor.

Yapılan çalışmalarla fosforun doğada 3 farklı şekilde varlık gösterdiği saptanmıştır. Fosforunfarklı formları allotrop terimiyle ele alınır.

BEYAZ FOSFOR

Doğada en çok karşılaşılan fosfor allotropu beyaz fosfordur. Kristal yapıya sahip olan beyaz fosfor karanlıkk ortamda ışıldar. Çok zehirli olmasıyla dikkat çeken beyaz fosforun 44.25 °C'de eridiği biliniyor. Eğer beyaz fosfor havayla temas ederse tutuşup yanabilir. Yanan beyaz fosfordan beyaz dumanlar çıkar. Böcek, fare, haşerat zehirlerinin yapımında kullanılan beyaz fosfor su dolu şişeler içinde saklanır. Ayrıca beyaz fosforun bir diğer kullanım alanı da sis ve yangın bombalarının yapımıdır.

KIRMIZI FOSFOR

Beyaz fosforun güneş ışığı ve ısıyla tepkimeye girmesi sonucunda ortaya çıkan kimyasala kırmızı fosfor denir. Kırmızı fosfor ve beyaz fosfor arasındaki en büyük fark kırmızı fosforun kolayca tutuşmaması ve zehirli olmamasıdır. Beyaz fosfor gibi eriyebilen kırmızı fosforun erime ısısı daha yüksektir ve beyaz fosforun aksine zehirli bir yapısı bulunmaz. Kırmızı fosfor günlük hayatta karşımıza kibrit yapımında kullanılan bir madde olarak çıkar.

SİYAH FOSFOR

Tıpkı kırmızı fosfor gibi siyah fosfor da beyaz fosfordan elde edilir. Beyaz fosforun havayla temas etmeden basınç yardımıyla ısıtılması sonucunda elde edilen siyah fosfor yarı iletken maddelerin yapımında kullanılır.

İnsan vücudu için fosforun kaynadığını fosfatlar, pirofosfatlar ve ATP oluşturur.

İnsan vücudunun günlük fosfor ihtiyacı 2 gram yeterlidir.

Yediğimiz besinlerin çoğunda fosfat bulunur özellikle sütlü besinler fosfat zenginidir.

Vücuttaki fosfatların emilimi ince bağırsaklarda gerçekleşir.

Kanda fosfat seviyesinin düşmesi hipofosfatemi olarak tanımlanır.

P PERİYODİK TABLODA NEREDE YER ALIR?

Fosfor elementi periyodik tabloda P harfiyle 15. grupta, 3. periyotta ve p grubunda yer alır.