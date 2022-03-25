P İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? P Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Bitkilere düşkün olan insanların ya da evlerinde bitki bakan insanların sık karşılaştığı sorunlardan biri de bitki isimlerini birbirine karıştırmaktır. Hem benzerliklerin olması hem de isimlerinin benzer olması bazen kafa karıştırıcı sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu sorunu çözmek aslında bitkilerin isimlerini baş harflerine göre listelemekten geçer.
P İle Başlayan Bitki İsmi
Bitki isimlerinin çeşitli dillerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar ülkemize özgü Türkçe isimli bitkiler olsa da bazı bitkiler karşımıza yabancı isimlerle çıkabilmektedir. İşte P harfi ile bitki isimleri listesi ve bitkilerin türleri;
- Pelin Otu: Yabani olarak kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Beyaz ve gri renkte görmek mümkündür.
- Papatya: Bileşikgiller familyasından narin yapılı bir bitkidir. Hoş kokusu ve görüntüsü ile de bilinir. Çiçekli bir bitkidir.
- Papaz Külahı: Diğer adı ile Japon taflanı olarak da bilinir. Yeşil ve çalı formlu bir bitki türüdür.
- Pisipisi otu: Yabani otlardandır. Bulundukları çevrede çok hızlı büyürler. İşgalci bitkilerdir.
- Pire Otu: Bir sapa bağlı olarak birden çok yaprağın çiçeklenmesi ile oluşan bir bitkidir.
- Palmarosa: Tropikal çimen olarak da bilinir. Uzun ve ince gövdeli saplı, çiçekli bir bitkidir.
- Pıtrak: Otsu bitkilerdendir. Dikenli olarak bilinir ama dikenleri çok ince yapılıdır.
- Panzehir otu: Çiçekli ve otsu bir bitkidir. Çok yıllık olarak yetişir. Kökü zehirlidir.
- Pamuk: Çalı şeklinde yetişen bitkidir. İki çenekli bitki sınıfındadır. Pamuk bitkisi aynı zamanda ticari amaçla da yetiştirilen bir bitkidir.