Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri P İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? P Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri
Giriş Tarihi: 25.3.2022 10:36 Son Güncelleme: 25.3.2022 10:36

P İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? P Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

P İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? P Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Ülkemizde ve dünyada bin bir çeşit bitki ya da çiçek ile karşılaşmamız mümkündür. Bu çeşitlilik içinde nasıl ki hepsinin ne olduğunu bilmemiz mümkün değil ise isimlerini unutmamız ya da karıştırmamız da çok olası bir durumdur. P ile bitki ismi düşünürken hani dilinizin ucuna gelir de hatırlayamazsınız ya. İşte tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için size P ile başlayan bitki ismi listesi hazırladık. Ülkemizde ya da yaşadığımız dünyada yetişen değişikli isimleri bitkileri öğrenmek ya da P harfi ile bitki isimlerine olan merakınızı gidermek için doğru yerdesiniz.

Bitkilere düşkün olan insanların ya da evlerinde bitki bakan insanların sık karşılaştığı sorunlardan biri de bitki isimlerini birbirine karıştırmaktır. Hem benzerliklerin olması hem de isimlerinin benzer olması bazen kafa karıştırıcı sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu sorunu çözmek aslında bitkilerin isimlerini baş harflerine göre listelemekten geçer.

P İle Başlayan Bitki İsmi

Bitki isimlerinin çeşitli dillerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar ülkemize özgü Türkçe isimli bitkiler olsa da bazı bitkiler karşımıza yabancı isimlerle çıkabilmektedir. İşte P harfi ile bitki isimleri listesi ve bitkilerin türleri;

  • Pelin Otu: Yabani olarak kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Beyaz ve gri renkte görmek mümkündür.
  • Papatya: Bileşikgiller familyasından narin yapılı bir bitkidir. Hoş kokusu ve görüntüsü ile de bilinir. Çiçekli bir bitkidir.
  • Papaz Külahı: Diğer adı ile Japon taflanı olarak da bilinir. Yeşil ve çalı formlu bir bitki türüdür.
  • Pisipisi otu: Yabani otlardandır. Bulundukları çevrede çok hızlı büyürler. İşgalci bitkilerdir.
  • Pire Otu: Bir sapa bağlı olarak birden çok yaprağın çiçeklenmesi ile oluşan bir bitkidir.
  • Palmarosa: Tropikal çimen olarak da bilinir. Uzun ve ince gövdeli saplı, çiçekli bir bitkidir.
  • Pıtrak: Otsu bitkilerdendir. Dikenli olarak bilinir ama dikenleri çok ince yapılıdır.
  • Panzehir otu: Çiçekli ve otsu bir bitkidir. Çok yıllık olarak yetişir. Kökü zehirlidir.
  • Pamuk: Çalı şeklinde yetişen bitkidir. İki çenekli bitki sınıfındadır. Pamuk bitkisi aynı zamanda ticari amaçla da yetiştirilen bir bitkidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
P İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? P Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA