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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:40 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:40

P İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? P Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

P İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? P Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Günlük hayatımızın en eğlenceli zamanları oyunlardır. Tek başımıza ya da arkadaşlarımızla beraber oynadığımız oyunlar belli bir yaştan sonra kelime oyunlarına evrilir. Bu oyunların içinde harflerden kelimeler türetmeler ise günümüzün en popüler harf oyunlarındandır. Dilimize ne kadar hakim olduğumuzu düşünsek de bu oyunlar sırasında eksikliklerimizi fark ederiz. Özellikle dilimizde bulunan bazı harflere oldukça yabancı kalırız. İşte P harfi de o yabancı kalınan harflerden biridir. Aslında dilimizde p harfi ile başlayan çok fazla eşya, isim ya da bitki olsa da P ile eşya ilk anda aklımıza gelmeyebilir. Sizde böyle bir durumda P ile başlayan eşya isminde takılıp kaldıysanız bu yazımız tam size göre.

Dilimizin hem çok çeşitli olması hem de çeşitli dillerden etkilenmiş olması bazen kelimelerin Türkçe olup olmadığı konusunda kafa karışıklığına sebep olabilir. Bu kafa karışıklığının hemen giderilmesi için ise size bu P harfi ile eşya ismi listesini hazırladık.

P Harfi İle Eşya İsmi

Sizin için hazırladığımız bu listeyi gördüğünüz zaman aslında çoğu eşyayı bildiğinizi fark edeceksiniz. İşte P ile başlayan eşya ismi listesi;

  • Plak: Plastik ve daire biçiminde olan ses veya müzik kaydedip tekrar dinlenilmesine yarayan eşya.
  • Plaka: Her türlü kara taşıtlarına takılan trafik numara levhası.
  • Pabuç: daha çok ayakkabı adı ile de bilinen eşya.
  • Pala: Kavisli, kısa kabza kısmına doğru daralan bir tür kılıç.
  • Palet: Resim yapan kişilerin boyaları karıştırmak için kullandıkları nesne.
  • Palto: kaban ya da pardösü olarak da bildiğimiz soğuktan korunmak için giyilen dışarı kıyafeti.
  • Pantolon: Bacaklara giyilen bir tür kıyafet.
  • Paspas: Kapı önüne ayakkabı altlarının temiz kalmasını sağlamak için konuşan silecek türü.
  • Patik: ayaklarımıza giydiğimiz, çoraptan kalın, el örgüsü çorap.
  • Perde: Bir pencere veya açıklığı örten örtü.
  • Peruk: Takma saç.
  • Piyano: Tuşlarına basılarak belli notalar elde edilen çalgı.

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P İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? P Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri
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