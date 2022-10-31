P İle Başlayan Hayvan İsimleri - P Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Farklı yaşan koşulları ve familyaları olan bu p harfi ile başlayan hayvanlar fizyolojilerine göre yırtıcı veya ot obur olabilirler. Bir kısmını hiç duymadığınızdan emin olduğumuz ve özenle hazırladığımız p ile başlayan hayvan ismi için içeriğimize geçebilirsiniz.
P Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Belgesellerden fazlasıyla aşına olduğumuz p harfi ile başlayan hayvan türleri farklı coğrafyalarda yaşamlarını sürdüren canlılardır. Bir kısmının ne yazık ki soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Doğada kendiliğinden yaşayan ya da evcilleştirilerek gündelik hayata adapte ettirilen p harfi ile başlayan hayvan adı listemiz şu şekildedir:
- Puhu (Baykuşgiller familyasından bir kuş türü/ Asya, Avrupa, Kuzey Afrika)
- Pangolin (memeli bir hayvan türü/ Uzak Doğu ülkeleri)
- Pantodon (diğer adı Afrika kelebek balığı/ havuz, göl, nehir kaynaklarının durgun sularında yaşar)
- Pavurya (yengeç türü/ Akdeniz, Doğu Atlantik)
- Peçeli baykuş (Kutuplar ve çöller dışında çoğu alanda yaşayabilir)
- Pekari (domuza benzer memeli bir hayvan türü / Orta Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın güneybatısı)
- Pabuç gagalı leylek (Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, Sudan)
- Pagur (yengeç türü/ Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Pasifik Adaları)
- Peygamber devesi (Avrupa, Afrika, Türkiye)
- Pika (diğer adı ıslıklı tavşan/ Doğu Avrupa'nın batısı, Asya'nın batısı, Kuzey Amerika2nın batısı)