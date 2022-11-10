P İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce P Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

P ile başlayan kelimeler, hayatın birçok alanında kullanılır. Bu harf ile başlayan isimler de çocuklara konulan popüler isimler arasındadır. Yabancı dil eğitimi alanlar da p ile başlayan ingilizce kelimeler hakkında bilgi sahibi olur. Türkçe ve ingilizce için önemli bir sembol olan p harfi ile başlayan kelimeler oldukça fazladır. Bu kelimeler kullanılarak dil hâkimiyetiniz daha da artacaktır. P harfi ile kullanılan kelimeler yazımızın devamında.

P İle Başlayan Kız İsimleri

Son dönemde çocuklara farklı ve az bulunan isimlerin koyulması popüler hale gelmiştir. Kız çocuklarına p harfi ile başlayan isim koymak da yaygınlaşmıştır. Kız çocuklarınıza koyabileceğiniz p ile başlayan isim önerileri aşağıda sıralanmıştır.

• Pamira: Orta Asya coğrafyasında bulunan yüksek bir yayla

• Papatya: Hoş kokulu bir çiçek

• Parlar: Işık saçan

• Pekşen: Son derece sevinçli

• Pera: İstanbul Beyoğlu'nun eski ismi

• Peçen: Çimen

• Pelin: Sağlıklı bir bitki

• Pembe: Yaygın olarak kullanılan ve tercih edilen bir renk

• Peren: Bir bitki türü

• Pürlen: Nur içinde olan

• Püre: Meşe ağacının filizi

P İle Başlayan Erkek İsimleri

Türkçede p harfi ile başlayan oldukça fazla erkek ismi vardır. Çok sayıda anne baba, az bulunan bu isimleri çocuklarına koyarak farklı olmayı isterler. İşte p harfi ile başlayan erkek isimleri:

• Pars

• Peker

• Polat

• Pekin

• Poyraz

• Peyami

• Pertev

• Pamir

• Peyman

• Pekalp

P İle Başlayan Hayvanlar

Çoğu insan p harfi ile başlayan herhangi bir hayvan isminin olmadığını düşünür. Oysa p harfi ile de başlayan birçok hayvan ismi vardır. P harfi ile başlayan hayvan isimleri aşağıda sıralanmıştır.

• Puhu: Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da yaşayan baykuşgiller familyasından olan bir kuş türü

• Pangolin: Uzak Doğu'da yaşayan memeli bir hayvan

• Pantodon: Afrika göllerinde yaşayan bir balık türü

• Pavurya: Akdeniz ve Doğu Atlantik'te yaşayan bir yengeç türü

• Puma: Dağ aslanı da denilen ve kedigiller familyasından memeli bir hayvan

• Papağan: Daha çok Afrika ve Avustralya topraklarında yaşayan bir kuş türü

• Porsuk: Sansargiller familyasından olan memeli bir hayvan türü

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede de p harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Bu kelimeler günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılır. İşte p harfi ile başlayan İngilizce kelimeler:

• Paid: Ücretli

• Pappy: Sulu

• Paprika: Kırmızı biber

• Paresis: Felçli

• Perhaps: Belki

• Participant: Katılımcı

• Payback: Geri ödemek

• Prettier: Sevimli, hoş

• Pumps: Topuklu ayakkabı

• Pun: Kelime oyunu

• Pyjamas: Pijama

• Pyrexia: Humma, yüksek ateş

• Pyrometer: Ateş ölçer