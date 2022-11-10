P İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce P Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

P ile başlayan kelimeler, hayatın birçok alanında kullanılır. Bu harf ile başlayan isimler de çocuklara konulan popüler isimler arasındadır. Yabancı dil eğitimi alanlar da p ile başlayan ingilizce kelimeler hakkında bilgi sahibi olur. Türkçe ve ingilizce için önemli bir sembol olan p harfi ile başlayan kelimeler oldukça fazladır. Bu kelimeler kullanılarak dil hâkimiyetiniz daha da artacaktır. P harfi ile kullanılan kelimeler yazımızın devamında.
Son dönemde çocuklara farklı ve az bulunan isimlerin koyulması popüler hale gelmiştir. Kız çocuklarına p harfi ile başlayan isim koymak da yaygınlaşmıştır. Kız çocuklarınıza koyabileceğiniz p ile başlayan isim önerileri aşağıda sıralanmıştır.
• Pamira: Orta Asya coğrafyasında bulunan yüksek bir yayla
• Papatya: Hoş kokulu bir çiçek
• Parlar: Işık saçan
• Pekşen: Son derece sevinçli
• Pera: İstanbul Beyoğlu'nun eski ismi
• Peçen: Çimen
• Pelin: Sağlıklı bir bitki
• Pembe: Yaygın olarak kullanılan ve tercih edilen bir renk
• Peren: Bir bitki türü
• Pürlen: Nur içinde olan
• Püre: Meşe ağacının filizi
Türkçede p harfi ile başlayan oldukça fazla erkek ismi vardır. Çok sayıda anne baba, az bulunan bu isimleri çocuklarına koyarak farklı olmayı isterler. İşte p harfi ile başlayan erkek isimleri:
• Pars
• Peker
• Polat
• Pekin
• Poyraz
• Peyami
• Pertev
• Pamir
• Peyman
• Pekalp
Çoğu insan p harfi ile başlayan herhangi bir hayvan isminin olmadığını düşünür. Oysa p harfi ile de başlayan birçok hayvan ismi vardır. P harfi ile başlayan hayvan isimleri aşağıda sıralanmıştır.
• Puhu: Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da yaşayan baykuşgiller familyasından olan bir kuş türü
• Pangolin: Uzak Doğu'da yaşayan memeli bir hayvan
• Pantodon: Afrika göllerinde yaşayan bir balık türü
• Pavurya: Akdeniz ve Doğu Atlantik'te yaşayan bir yengeç türü
• Puma: Dağ aslanı da denilen ve kedigiller familyasından memeli bir hayvan
• Papağan: Daha çok Afrika ve Avustralya topraklarında yaşayan bir kuş türü
• Porsuk: Sansargiller familyasından olan memeli bir hayvan türü
İngilizcede de p harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Bu kelimeler günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılır. İşte p harfi ile başlayan İngilizce kelimeler:
• Paid: Ücretli
• Pappy: Sulu
• Paprika: Kırmızı biber
• Paresis: Felçli
• Perhaps: Belki
• Participant: Katılımcı
• Payback: Geri ödemek
• Prettier: Sevimli, hoş
• Pumps: Topuklu ayakkabı
• Pun: Kelime oyunu
• Pyjamas: Pijama
• Pyrexia: Humma, yüksek ateş
• Pyrometer: Ateş ölçer