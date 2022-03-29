P İle Başlayan Şehir: Türkiye’de P Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Dünyanın farklı yerlerinde P harfi ile başlayan ülke ve şehirlere rastlamak oldukça mümkündür. Peki, Türkiye'de P harfiyle başlayan şehir var mı? Akıllara ilk gelen soru bu olmaktadır. Dünyada P harfiyle başlayan 10 ülke bulunurken Türkiye'de durum nasıl bir göz atalım.
Türkiye'de P Harfiyle Başlayan Şehirler
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır ama bu 81 ilin içerinse P harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.
P İle Başlayan Ülkeler
- Portekiz'in Lizbon (Avrupa ve Afrika)
- Peru'nun Lima (Güney Amerika)
- Porto Riko'nun San Juan (Kuzey Amerika)
- Paraguay'ın Asuncion (Güney Amerika)
- Pakistan'ın İslamabad (Asya)
- Palau'nun Ngerulmud (Okyanusya)
- Papua Yeni Gine'nin Port Moresby (Okyanusya)
- Pitcairn Adaları'nın Adamstown (Okyanusya)
- Panama'nın Panama (Kuzey Amerika)
- Polonya'nın Varşova (Avrupa)
P Harfi İle Şehir
Dünyada farklı kıta ve şehirlerde 400'e yakın P harfi ile başlayan şehir bulunmaktadır. Farklı kıtalara göre aşağıda P harfi ile başlayan şehirleri listeledik. Bazı kıtalardaki şehir isimlerine diğer kıtalarda benzer şekilde rastlayabilirsiniz.
Okyanusya Kıtasında yer alanlar:
- Port Stephens
- Port Macquarie
- Port Lincoln
- Port Hedland
- Port Fitzroy
- Perth
- Avrupa Kıtasında yer alanlar:
- Paderborn
- Palermo
- Pescara
- Port Ellen
- Panarea
- Pantelleria
- Paris
- Parma
- Paros Island
- Peenemünde
- Pori
- Périgueux
- Perpignan
- Pescara
- Petrozavodsk
- Pisa
- Plovdiv
Amerika Kıtasında yer alanlar:
- Porterville
- Port Walter
- Portage Creek
- Port Williams
- Port Townsend
- Port San Juan
- Port Oceanic
- Port Lions
- Port Johnson
- Port Huron
- Port Hueneme
- Port Heiden
- Port Graham
- Port Frederick
- Port Clarence
- Port Bailey
- Port Angeles
- Port Alsworth
- Port Alice
- Port Alexander
- Porcupine Creek
- Poplar Bluff
- Pope Vanoy
- Pontiac
- Ponca City
- Pompano Beach
- Polk Inlet
- Polacca
- Point Lookout
- Point Lay
- Point Hope
- Point Baker
- Pocatello
- Pocahontas
- Plymouth
- Pleasanton
- Pleasant Harbour
- Plattsburgh
- Platinum
- Plainview
- Placerville
- Pittsfield
- Pittsburgh
- Pine Ridge
- PilPickensot Point
- Pack Creek
- Pagosa Springs
- Palestine
Afrika Kıtasında yer alanlar:
- Port Sudan
- Pilanesberg
- Phalaborwa
- Pindiu
- Port Said
- Port Harcourt
- Picton
- Port Elizabeth
- Port Bergé
- Port Alfred
- Porgera
- Plettenberg Bay
- Peshawar
Asya Kıtasında yer alanlar:
- Port Blair
- Panzhihua
- Porbandar
- Pontianak-Borneo Island
- Pohang
- Pingtung