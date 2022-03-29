P İle Başlayan Şehir: Türkiye’de P Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Dünyanın farklı yerlerinde P harfi ile başlayan ülke ve şehirlere rastlamak oldukça mümkündür. Peki, Türkiye'de P harfiyle başlayan şehir var mı? Akıllara ilk gelen soru bu olmaktadır. Dünyada P harfiyle başlayan 10 ülke bulunurken Türkiye'de durum nasıl bir göz atalım.

Türkiye'de P Harfiyle Başlayan Şehirler

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır ama bu 81 ilin içerinse P harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.

P İle Başlayan Ülkeler

Portekiz'in Lizbon (Avrupa ve Afrika)

Peru'nun Lima (Güney Amerika)

Porto Riko'nun San Juan (Kuzey Amerika)

Paraguay'ın Asuncion (Güney Amerika)

Pakistan'ın İslamabad (Asya)

Palau'nun Ngerulmud (Okyanusya)

Papua Yeni Gine'nin Port Moresby (Okyanusya)

Pitcairn Adaları'nın Adamstown (Okyanusya)

Panama'nın Panama (Kuzey Amerika)

Polonya'nın Varşova (Avrupa)

P Harfi İle Şehir

Dünyada farklı kıta ve şehirlerde 400'e yakın P harfi ile başlayan şehir bulunmaktadır. Farklı kıtalara göre aşağıda P harfi ile başlayan şehirleri listeledik. Bazı kıtalardaki şehir isimlerine diğer kıtalarda benzer şekilde rastlayabilirsiniz.

Okyanusya Kıtasında yer alanlar:

Port Stephens

Port Macquarie

Port Lincoln

Port Hedland

Port Fitzroy

Perth

Avrupa Kıtasında yer alanlar:

Paderborn

Palermo

Pescara

Port Ellen

Panarea

Pantelleria

Paris

Parma

Paros Island

Peenemünde

Pori

Périgueux

Perpignan

Pescara

Petrozavodsk

Pisa

Plovdiv

Amerika Kıtasında yer alanlar:

Porterville

Port Walter

Portage Creek

Port Williams

Port Townsend

Port San Juan

Port Oceanic

Port Lions

Port Johnson

Port Huron

Port Hueneme

Port Heiden

Port Graham

Port Frederick

Port Clarence

Port Bailey

Port Angeles

Port Alsworth

Port Alice

Port Alexander

Porcupine Creek

Poplar Bluff

Pope Vanoy

Pontiac

Ponca City

Pompano Beach

Polk Inlet

Polacca

Point Lookout

Point Lay

Point Hope

Point Baker

Pocatello

Pocahontas

Plymouth

Pleasanton

Pleasant Harbour

Plattsburgh

Platinum

Plainview

Placerville

Pittsfield

Pittsburgh

Pine Ridge

PilPickensot Point

Pack Creek

Pagosa Springs

Palestine

Afrika Kıtasında yer alanlar:

Port Sudan

Pilanesberg

Phalaborwa

Pindiu

Port Said

Port Harcourt

Picton

Port Elizabeth

Port Bergé

Port Alfred

Porgera

Plettenberg Bay

Peshawar

Asya Kıtasında yer alanlar: