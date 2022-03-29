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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:51 Son Güncelleme: 29.3.2022 10:51

P İle Başlayan Şehir: Türkiye'de P Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

P İle Başlayan Şehir: Türkiye’de P Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri

Dünyada P harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir ismi bulunmaktadır. Bazen isim-şehir bile oynarken P harfi ile başlayan şehirler merak edilebilmektedir. Türkiye’de P harfi ile başlayan şehirler ve isimleri hazırladık.

Dünyanın farklı yerlerinde P harfi ile başlayan ülke ve şehirlere rastlamak oldukça mümkündür. Peki, Türkiye'de P harfiyle başlayan şehir var mı? Akıllara ilk gelen soru bu olmaktadır. Dünyada P harfiyle başlayan 10 ülke bulunurken Türkiye'de durum nasıl bir göz atalım.

Türkiye'de P Harfiyle Başlayan Şehirler

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır ama bu 81 ilin içerinse P harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.

P İle Başlayan Ülkeler

  • Portekiz'in Lizbon (Avrupa ve Afrika)
  • Peru'nun Lima (Güney Amerika)
  • Porto Riko'nun San Juan (Kuzey Amerika)
  • Paraguay'ın Asuncion (Güney Amerika)
  • Pakistan'ın İslamabad (Asya)
  • Palau'nun Ngerulmud (Okyanusya)
  • Papua Yeni Gine'nin Port Moresby (Okyanusya)
  • Pitcairn Adaları'nın Adamstown (Okyanusya)
  • Panama'nın Panama (Kuzey Amerika)
  • Polonya'nın Varşova (Avrupa)

P Harfi İle Şehir

Dünyada farklı kıta ve şehirlerde 400'e yakın P harfi ile başlayan şehir bulunmaktadır. Farklı kıtalara göre aşağıda P harfi ile başlayan şehirleri listeledik. Bazı kıtalardaki şehir isimlerine diğer kıtalarda benzer şekilde rastlayabilirsiniz.

Okyanusya Kıtasında yer alanlar:

  • Port Stephens
  • Port Macquarie
  • Port Lincoln
  • Port Hedland
  • Port Fitzroy
  • Perth
  • Avrupa Kıtasında yer alanlar:
  • Paderborn
  • Palermo
  • Pescara
  • Port Ellen
  • Panarea
  • Pantelleria
  • Paris
  • Parma
  • Paros Island
  • Peenemünde
  • Pori
  • Périgueux
  • Perpignan
  • Pescara
  • Petrozavodsk
  • Pisa
  • Plovdiv

Amerika Kıtasında yer alanlar:

  • Porterville
  • Port Walter
  • Portage Creek
  • Port Williams
  • Port Townsend
  • Port San Juan
  • Port Oceanic
  • Port Lions
  • Port Johnson
  • Port Huron
  • Port Hueneme
  • Port Heiden
  • Port Graham
  • Port Frederick
  • Port Clarence
  • Port Bailey
  • Port Angeles
  • Port Alsworth
  • Port Alice
  • Port Alexander
  • Porcupine Creek
  • Poplar Bluff
  • Pope Vanoy
  • Pontiac
  • Ponca City
  • Pompano Beach
  • Polk Inlet
  • Polacca
  • Point Lookout
  • Point Lay
  • Point Hope
  • Point Baker
  • Pocatello
  • Pocahontas
  • Plymouth
  • Pleasanton
  • Pleasant Harbour
  • Plattsburgh
  • Platinum
  • Plainview
  • Placerville
  • Pittsfield
  • Pittsburgh
  • Pine Ridge
  • PilPickensot Point
  • Pack Creek
  • Pagosa Springs
  • Palestine

Afrika Kıtasında yer alanlar:

  • Port Sudan
  • Pilanesberg
  • Phalaborwa
  • Pindiu
  • Port Said
  • Port Harcourt
  • Picton
  • Port Elizabeth
  • Port Bergé
  • Port Alfred
  • Porgera
  • Plettenberg Bay
  • Peshawar

Asya Kıtasında yer alanlar:

  • Port Blair
  • Panzhihua
  • Porbandar
  • Pontianak-Borneo Island
  • Pohang
  • Pingtung

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P İle Başlayan Şehir: Türkiye'de P Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri
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