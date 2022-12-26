P İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu P İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçede 21 sessiz harf bulunur. Bu sessiz harfler arasında yer alan P harfi, çok sık kullanılan harflerden birisidir. Kelime oyunu gibi pek çok kişiyle oynanan oyunlarda P ile başlayan veya biten kelimeler çok sık araştırılmıştır. Sonu p ile biten kelimeler çok sayıda bulunmuştur. Sonu P ile biten toplam 415 kelime bulunur. Bu kelimelerin çoğunu gündelik hayatımızda da çok sık kullanırız. Bu nedenle p harfi ile biten kelimeler, kelime sayısına göre değişiklik göstermektedir. Türkçe dilinde 3,4,5, ve 6 harfli sonu P ile biten kelimeler listesi kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Bu yazımızda sizler için P ile biten kelimeler nelerdir sorusuna dair merak edilenlere yer verdik.

P ile Biten Kelimeler

Türkçede p ile biten kelimeler, kelime sayısına göre farklılık göstermiştir. Genel itibariyle çok sık kullanılan bu kelimeler internette de araştırılmıştır. P ile biten sözcükler özellikle scrabble gibi oyunlar için de önemlidir. Bu kelimelerden bazıları aşağıdaki gibidir;

Alp

Çap

Dip

Ayıp

Azap

Darp

Edep

Bitap

Cazip

Acayip

Sonu P ile Biten Kelimeler

Türkçede sonu p ile biten kelimeler çeşitlilik göstermiştir. Bu kelimeler, harf sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bu kelimeler aşağıdaki şekilde sıralanacaktır;

Sonu P ile biten 3 harfli kelimeler; küp, kep, tip, löp, sap, kap

Sonu P ile biten 4 harfli kelimeler; grip, icap, gaip, gasp, harp, kamp

Sonu P ile biten 5 harfli kelimeler; çorap, dolap, eşarp, galip, kalıp, kasap

Sonu P ile biten 6 harfli kelimeler; ketçap, mağlup, mehtap, mektep, mensup