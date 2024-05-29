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Haberler Eğitim Haberleri Pabuç Eş Anlamlısı Nedir? Pabuç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 29.5.2024 15:09 Son Güncelleme: 29.5.2024 15:09

Pabuç Eş Anlamlısı Nedir? Pabuç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe kelime bakımından hayli geniş yelpazeli ve esnek bir dildir. Bu duruma yardımcı olan etkenler arasında eş anlamlı kelimeler de yer almaktadır. Eş anlamlı sözcükleri öğrenmek dil becerisini geliştirmek için oldukça yararlıdır. Pabuç eş anlamlısı nedir, pabuç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi edinmek çok daha esnek ve açıklayıcı bir iletişim için faydalı olacaktır.

Pabuç Eş Anlamlısı Nedir? Pabuç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kullandığımız bazı kelimelerin yazılışları farklı, anlamları aynı olan eş anlamlıları vardır. Eş anlamlı kelimeler metinlerin, cümlelerin ve konuşmaların çok daha çeşitli olmasına yardımcı olurlar. Pabuç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak kelime dağarcığını geliştirecektir. Bu nedenle pabuç eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını bilmek gerekir.

Pabuç Eş Anlamlısı Nedir?

Pabuç kelimesi sözlüklerde ayağa giyilen dayanıklı giyim eşyası anlamına gelen bir sözcüktür. Farsçada ayak anlamına gelen 'pa' ile giysi, örtü anlamına gelen 'püş' kelimelerinin birleşmesiyle oluşan pabuç sözcüğünün eş anlamlısı ise 'ayakkabı' sözcüğüdür. Ayakkabı kelimesinin kökeni Türkçedir. Her iki kelimede ayağa giyilen dayanıklı giysi anlamına gelmektedir.

Pabuç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Pabuç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ayakkabıdır. Eş anlamlı kelimeleri akılda daha kolay tutabilmek için, kelimeleri cümle içinde kullanmak kolay ve etkili yöntemlerden biridir. Pabuç kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanım örnekleri;

  • Sırf ayakkabı mağazalarından oluşan yeni bir alışveriş merkezi açılmış.

  • Bayramlık yeni ayakkabı olmak küçük büyük herkesi mutlu eder.

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Pabuç Eş Anlamlısı Nedir? Pabuç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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