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Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:30

Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlısı

Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlısı

Pabuç kelimesi dilimize Farsça ‘papoş’ sözcüğünden geçmiştir. Ayağı özellikle sokakta, her türlü etkenden korumak için giyilen ayak giyeceğini ifade eden bir sözcüktür. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı bir çok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen pabuç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Pabuç Farsça kökenli bir kelimedir. Pabuç sözcüğünün en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem hafızamız için zihin egzersizi yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmemize yardımcı olur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan pabuç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Pabuç Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • Kundura ( İtalyancadan dilimize geçmiştir)
  • Ayakkabı ( Türkçe bir kelimedir)

Bu iki kelime de pabuç kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Pabuç Kelimesinin Anlamı

  • Ayağı türlü etkenden koruyan ayak giyeceği.

Pabuç Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Eve yeni bebek gelince bizimkinin pabucu dama atıldı.
  • İstanbul'da sonbahar geldi mi pabuçlar bir gün çamursuz kalmaz azizim.

Pabuç Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Küçükken her bayram babam yeni kundura alacak diye sevinçten yerimde duramazdım.
  • Benekli eteği, pembe parlak kunduralarıyla çok sevimli gözüküyordu.
  • Teknemiz ahşap olduğu için misafirlerimizden teknede ayakkabılarını çıkarmalarını rica ediyoruz.
  • Futbol oynadığım için ayda bir ayakkabı eskitirdim.

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Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlısı
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