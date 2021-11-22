Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlısı

Pabuç Farsça kökenli bir kelimedir. Pabuç sözcüğünün en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem hafızamız için zihin egzersizi yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmemize yardımcı olur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan pabuç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Pabuç Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kundura ( İtalyancadan dilimize geçmiştir)

Ayakkabı ( Türkçe bir kelimedir)

Bu iki kelime de pabuç kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Pabuç Kelimesinin Anlamı

Ayağı türlü etkenden koruyan ayak giyeceği.

Pabuç Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Eve yeni bebek gelince bizimkinin pabucu dama atıldı.

İstanbul'da sonbahar geldi mi pabuçlar bir gün çamursuz kalmaz azizim.

Pabuç Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı