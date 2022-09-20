Paflagonya’nın Başkenti Neresi? Paflagonya Bölgesi Nerede Kuruldu, Özellikleri Neler?

Paflagonya bölgesi Antik Çağ yerleşimlerinden biridir. İnsanlık tarihinden itibaren başlayan ve Orta Çağ'a kadar devam eden zaman dilimine Antik Çağ denir. Antik Çağ yerleşimleri de günümüzde tarihi değeri çok yüksek yerleşimlerdir. Buraları ziyaret edenler, Paflagonya'nın başkenti neresi, Paflagonya nerede gibi sorularla bölgeye ilişkin araştırma yapmaktadır. Peki, Homeros'un Ilyada eserinde adı ilk kez geçen Paflagonya Bölgesi nerede kuruldu, özellikleri neler? İşte bölgeye dair merak edilenlerin yanıtı.

Pafloganya Bölgesi Nerede Kuruldu?

''Demir Atlar Ülkesi'' olarak da bilinen Paflagonya Bölgesi ülkemizin kuzeyindedir. Bugünün Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı ve Karabük ili bölgenin tamamen içinde kalmaktadır. Çorum, Bolu, Zonguldak ve Samsun'un ise bir kısmı Pafloganya Bölgesi'nin içerisindedir.

Yapılan arkeolojik kazılar sayesinde Pafloganya'da yaşamın 4000 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir.

Pafloganya'nın Başkenti Neresidir?

Pafloganya'nın başkenti Pompeipolis Antik Kenti'dir. M.Ö 5-6 yıllarında Roma yönetimi altına giren başkent, gelişimine burada devam etmiştir. Günümüzde ise Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesi bu alanda bulunmaktadır. Antik kent sınırları içinde çok fazla kalıntı olmamasına rağmen araştırmalar için yapılan arkeolojik kazılarda çok sayıda mozaik döşemeye rastlanmıştır.

Pafloganya Bölgesinin Özellikleri Nelerdir?

Homeros'a göre Paflagonya dünya üzerindeki en eski yerleşim yerlerinden biridir, Pafloganyalılar ise en eski uluslardan biri olma özelliklerini taşıyor.

Bölge ilk çağda Hititlerin de yaşadığı bir alan olmuştur. Diğer birçok antik kent gibi Pafloganya'da da çok sayıda medeniyet hüküm sürmüştür. Anadolu topraklarındaki yaşamın çok eski zamanlardan bu yana var olduğunu düşündüğümüz zaman birçok medeniyetin bu topraklarda yaşamış olması çok da şaşırtıcı değil.

Paflagonya Bölgesi'nin az bilinen özelliklerinden biri askerlerinin savaş sırasındaki farklı giyimidir.

Bazı kaynaklara göre Paflagonya'da savaşa giden askerler; örme başlıklar, küçük kalkanlar, kısa kargı, hançer ve mızrak taşırlardı. Ayaklarında ise kendine has bir pabuç vardı.

M.Ö 298 yılında Kimistine Antik Kenti yani bugünkü Ege Bölgesi sınırlarında hanedanlık kuran Ktistes Mithridates, Paflagonya'nın başkentini M.Ö 183 yılında Amasya'ya taşımıştır.

Bizans döneminin kayıtlarına göre Paflagonya Bölgesinin bazı önemli illerini şu şekilde sıralayabiliriz.

-Gangra (Çankırı)

-Pompeipolis (Taşköprü)

-Sora (Zora Köyü)

-Amastris (Amasra)

-Lonopolis (İnebolu)

-Dadbyra (Daday)