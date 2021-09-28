Pak eş anlamlısı nedir? Pak kelimesinin eş anlamlısı

Pak kelimesi köken olarak dilimize Farsça'dan gelmektedir. Anlam olarak katkısız, ilave içermeyen şeklinde düşünülebilir. Pak kelimesinin eş anlamlıları da birden fazladır. Pak kelimesinin eş anlamlıları şunlardır; temiz, saf, arı, katkısız.



PAK KELİMESİNİN ANLAMI



Pak kelimesi anlam olarak katkısız ve ilave içermeyen anlamına gelmektedir. Pak, bir nesnenin ilk ve ham halini anlatmak için kullanılabilir. Aynı zamanda bir duygu durumunu ifade etmek için de kullanılabilir.



PAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI



Pak kelimesinin eş anlamlıları temiz, saf, arı ve katıksızdır. Bu kelimeler cümle içerisinde pak kelimesi yerine kullanıldıklarına hiçbir anlam değişikliğine sebep olmamaktadırlar.



PAK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMLARI

Gömleğin o kadar pak bir dokusu var ki beğenmemek elde değil.

O, duyguları tamamen pak bir insandır. Kesinlikle güvenebilirsin.

Çok pak fikirleri olan bir insan olduğu için insanlar bazen onu anlamakta zorlanabiliyorlar.

PAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMLARI