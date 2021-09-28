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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:45

Pak eş anlamlısı nedir? Pak kelimesinin eş anlamlısı

Pak eş anlamlısı nedir? Pak kelimesinin eş anlamlısı

Pak kelimesi günlük hayatta pek fazla kullandığımız kelimelerden değildir. Genelde pak kelimesinin eş anlamlılarını kullanmaktayız. Bu eş anlamlılar yerine pak kelimesini genelde blog yazılarımızda ya da makalelerde görebilmekteyiz. Aynı şekilde gazete yazılarında da rastlamamız mümkündür. Peki ya bulmacalarda da karşımıza sıklıkla çıkabilen pak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Pak kelimesi köken olarak dilimize Farsça'dan gelmektedir. Anlam olarak katkısız, ilave içermeyen şeklinde düşünülebilir. Pak kelimesinin eş anlamlıları da birden fazladır. Pak kelimesinin eş anlamlıları şunlardır; temiz, saf, arı, katkısız.

PAK KELİMESİNİN ANLAMI

Pak kelimesi anlam olarak katkısız ve ilave içermeyen anlamına gelmektedir. Pak, bir nesnenin ilk ve ham halini anlatmak için kullanılabilir. Aynı zamanda bir duygu durumunu ifade etmek için de kullanılabilir.

PAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI

Pak kelimesinin eş anlamlıları temiz, saf, arı ve katıksızdır. Bu kelimeler cümle içerisinde pak kelimesi yerine kullanıldıklarına hiçbir anlam değişikliğine sebep olmamaktadırlar.

PAK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMLARI

  • Gömleğin o kadar pak bir dokusu var ki beğenmemek elde değil.
  • O, duyguları tamamen pak bir insandır. Kesinlikle güvenebilirsin.
  • Çok pak fikirleri olan bir insan olduğu için insanlar bazen onu anlamakta zorlanabiliyorlar.

PAK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMLARI

  • Bu kitaplığın oldukça saf bir maddeden yapıldığı çok belli oluyor.
  • O çok temiz düşünceleri olan masum bir insandır.
  • Denizin bugün çok arı bir görüntüsü var
  • Köyden gelen bu bal tamamen katıksız.

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Pak eş anlamlısı nedir? Pak kelimesinin eş anlamlısı
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