Pakistan: BM Güvenlik Konseyi "İsrail'in vahşetini" durduracak karar almalı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alvi, dayanışma göstermek için Filistin'in İslamabad Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Alvi, burada yaptığı açıklamada, BM'nin, Filistin'de işlenen zulmü görüşmesinin elzem olduğunu belirterek BMGK'nin de "İsrail'in Filistin'deki vahşetini" durduracak bir karar alması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in "acımasız eylemlerinin" daha fazla savaşa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Alvi, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Filistin'i desteklemek için "daha güçlü şekilde konuşmasının" gerekli olduğunu dile getirdi.

Alvi, Filistin halkının vahşi şekilde katledilmesini ve öldürülmesini kınadıklarını belirterek İsrail'in, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalandığını ve tüm bunların daha da çok acı oluşturduğunu kaydetti.