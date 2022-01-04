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Giriş Tarihi: 4.1.2022 12:12 Son Güncelleme: 4.1.2022 12:30

Pakistan Hangi Kıtada? Pakistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Pakistan Hangi Kıtada? Pakistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Pakistan, diğer adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti 210 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın en kalabalık beşinci ülkelerinden biridir. İkinci en büyük Müslüman topluluğuna sahiptir.  Geçmişten günümüze birçok tarihi iz barındıran Pakistan, Hindu, Hint-Yunan, Müslüman, Türk-Moğol, Afgan ve Sih gibi farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır.  Peki, hem tarihi açıdan hem de coğrafi ve siyasi açıdan önem arz eden Pakistan’ın hangi kıtada bulunmaktadır? Pakistan nerededir, hangi yarım kürede yer almaktadır?

Hintli Müslümanlar için bir yurt haline gelen Pakistan, 1947 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 2008 yılında sivil yönetime geçen Pakistan Devleti, 2010 yılında ise parlamenter sistem ile yönetilmeye başlanmıştır. Dünyanın altıncı büyük ordusuna sahip olan Pakistan, nükleer bir güç olma özelliğine de sahiptir. Bölgesel açıdan stratejik öneme sahip Pakistan'ın dünyanın hangi bölgesinde olduğu da oldukça merak edilen ve önemli bir durumdur. İşte, Pakistan nerede olduğu ve hangi yarım kürede yer aldığına dair tüm detaylar…

Pakistan hangi kıtada?

İslami, siyasi ve stratejik açıdan öneme sahip olan ülkelerden biri olan Pakistan'ın hangi kıtada olduğu da çokça sorulan sorular arasındadır. Hint Okyanusu ve Umman Denizi'ne kıyısı olan Pakistan Asya kıtasında yer almaktadır.

Pakistan Dünya'nın hangi bölgesinde?

Pakistan dünya üzerinde ekvatorun kuzeyinde, Asya kıtasının da güneyinde yer almaktadır. Ayrıca Pakistan'ın Hint Okyanusu'na kıyısı bulunmaktadır.

Pakistan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Pakistan'ın konum olarak Hint Okyanusu ve Umman Denizi'ne kıyısı vardır. Bu nedenle stratejik bir öneme sahiptir. Pakistan kıta olarak Asya kıtasında yer almaktadır. Pakistan'ın Hindistan, Afganistan ve İran ile kara bağlantısı da bulunmaktadır.

Pakistan hangi yarım kürede yer alır?

Afrika kıtasının kuzey batı taraflarında, Asya kıtasının güney kesimlerinde bulunan bir ülke olan Pakistan, kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Konum itibari ile dört mevsimin yaşandığı ülkede eylül ayında muson dönemi de görülmektedir.

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Pakistan Hangi Kıtada? Pakistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?
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