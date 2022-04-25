Pakistan Para Birimi Nedir? Pakistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Pakistan, Güney Asya bölgesinde yer alan Umman Denizi ve Körfezine uzun bir sahil şeridi olan bir ülkedir. Kalabalık sayılabilecek bir nüfusa sahip olan Pakistan'ın yeraltı kaynakları orta seviyededir.

Ülke ekonomisinin temel kaynakları tarım ve tekstil sektörleridir. Yaklaşık olarak yıllık 70 milyar dolar tutarında bir ticaret hacmine sahip olan Pakistan'ın resmi para birimi nedir? Pakistan para sembolü nedir? İşte detaylar...

Pakistan Para Birimi Nedir?

Pakistan'ın resmi para birimi Pakistan Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan Pakistan Rupisidir. İsmi genellikle "rupaya" ve "rupaye" olarak telaffuz edilir.

Pakistan Rupisine ait 1, 2, 5 rupi olmak üzere 3 madeni para 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 ve 5000 rupi olmak üzere de 8 banknot para vardır. Pakistan Rupisi Afganistan'da da gayri resmi olarak kullanılmaktadır.

Pakistan Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Pakistan arasında gerçekleşen ithalat ihracat hacmi ortalama yıllık 1 milyar dolar tutarındadır ve buna ilave olarak iki ülke liderlerinin beyanları, bu ticaret hacmini arttırmaya yönelik adımlar atılacağını haber vermektedir.

Türkiye Pakistan'dan başlıca olarak tekstil hammaddesi, plastik ürünler ve organik kimyasal ürünleri ithal etmektedir. Pakistan ise Türkiye'den iletişim, ses kayıt, haberleşme ürünleri ve tekstil ürünleri ithal etmektedir. Bütün bu bilgilere ilaveten ülkemize eğitim ve iş amaçlı çok sayıda Pakistan vatandaşı turistler gelmektedir.

Tüm bu bilgilerin akabinde Pakistan para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan biridir. 1 Pakistan Rupisi yaklaşık 0.079 Türk Lirasına tekabül eder.

Pakistan Rupisi Sembolü Nedir?

Pakistan'ın resmi para birimi Pakistan Rupisinin uluslararası para kodu PKR, sembolü ise Rs şeklindedir.