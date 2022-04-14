Pakistan’da Saat Kaç? Türkiye Pakistan Saat Farkı İle İslamabad’da Şu An Saat Kaç?

Pakistan Asya kıtasında yer alır. Kuzey Yarım Kürede bulunan ülke Türkiye ile birtakım ilişkilere sahiptir. Bu nedenle de iki ülke arasındaki saat farkı önem verilen konulardan biridir. Ülkenin kuzeyinde İran ve Afganistan'ın komşu olduğu görülebilir. Aynı zamanda doğusunda Nepal bulunur. Güneyinde ise Hindistan ile sınır komşusudur. Türkiye'den Pakistan'a gitmek isteyen kişilerin saat farkı konusunda bilgi edinmesi gerekir. Türkiye Pakistan saat farkı ile İslamabad'da şu an saat kaç sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Pakistan'da Saat Kaç?

Pakistan saatini hesaplayabilmek için bulunduğunu konum ile Pakistan arasındaki saat farkını bilmeniz gerekir. Türkiye'den birisi Pakistan saatini kolaylıkla hesaplayabilir. Aynı durum Pakistan'da bulunan birinin Türkiye saatini hesaplayabilmesi için de geçerlidir.

Pakistan Türkiye Saat Farkı

Pakistan Türkiye arasında bulunan saat farkı 2 saattir. Her iki ülkenin de bulunduğu coğrafi konum dikkate alındığında Türkiye Pakistan'dan iki saat daha da geride bir ülkedir. Bu durum seyahat konusunda planları olan kişilerin saat hesaplamalarında iki saatlik farkı göz önünde bulundurması açısından önemlidir.

Pakistan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Pakistan Türkiye'den 2 saat ileridedir. Coğrafi konumdan kaynaklı olan bu durum Pakistan'ın zaman olarak daha da ileride olduğunu gösterir. İslamabat Pakistan konumunda çarşamba günü saat 13:00 iken Türkiye konumunda saat çarşamba günü 11:00'dir.

Türkiye Pakistan Saat Farkı ile İslamabad'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye ile Pakistan arasındaki saat farkını hesaplamak son derece basittir. Türkiye'de olan bir kişi Türkiye saatine 2 saatlik zaman farkını eklediğinde rahatlıkla Pakistan'daki saatin kaç olduğunu bilebilir.