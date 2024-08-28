Palandöken Kayak Merkezi Nerede, Hangi İlçede? Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Erzurum, kış turizmine yönelik olarak geniş bir konaklama ve hizmet ağına sahiptir. Lüks otellerden butik pansiyonlara kadar çeşitli konaklama seçenekleri, turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca, kayak okulları, ekipman kiralama hizmetleri ve restoranlar gibi hizmetler de kış sporları tutkunlarına büyük kolaylık sağlamaktadır. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular hakkında burayı ziyaret etmek istediğiniz de bilgi almanız gerekmektedir.

Palandöken Kayak Merkezi Nerede, Hangi İlçede?

Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum'un güney batısında bulunan Palandöken Dağları üzerine kurulmuş olan kayak bakımından Türkiye'nin en yüksek zirvesine sahip olan kış turizminin önemli yerlerinden biridir. Karasal iklimin yoğun şekilde yaşandığı kayak merkezinin başlangıç yüksekliği 2.200 metre, Ejder Tepe Noktası adı verilen en zirve noktası ise 3176 metredir. Kayak merkezinde ortalama kar kalınlığı 2 – 3 metre arasında değişmektedir.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Şahsi aracınız ile: Palandöken Kayak Merkezi'nin Erzurum kent merkezine uzaklığı sadece 4,6 kilometredir. Erzurum kent merkezine geldikten sonra; İbrahim Polat Caddesi, Mevlana Caddesi veya Org. Eşref Bitlis Bulvarı üzerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

Hava yolu ile: Palandöken Kayak Merkezi'ne en yakın konumda yer alan ve Erzurum'da bulunan havalimanı; Erzurum Havalimanı'dır. Erzurum Havalimanı ile Palandöken Kayak Merkezi arası uzaklık ise 17,5 kilometredir.

Tren istasyonu, şehirler arası otobüs terminali ve kent merkezinde yer alan MNG AVM önünden havalimanı servisleri geçmektedir. Bu yüzden gidiş ve dönüş seferlerinde servis ile rahat ulaşım sağlanması mümkündür.

Şehir merkezi ile yakın olması nedeniyle yaz ve kış sezonunda Erzurum'da tatil yapmak isteyenler de Erzurum Havalimanı üzerinden pratik şekilde birkaç dakika içerisinde ulaşım ihtiyaçlarını giderebilirler. Ayrıca taksi hizmetleri de bulunmaktadır.

Toplu taşıma ile:

İstasyon – G.Kapıdan U dönüşü – gez – Erzurum lisesi – kolordu – TRT – P.okulu – Palandöken rotasında gidiş seferi bulunmaktadır.

Otobüslerin dönüş seferi ise; Palandöken – P.okulu – yoncalık – Lalapaşa – G.kapı – İstasyon şeklindedir.

İlk sefer 07:15'de TRT'den sonra Y.şehir alt yol – Y.kent üst yol – Palandöken güzergahında düzenlenmektedir.

Tren ile: Palandöken Kayak Merkezi'ne tren ile direkt bir ulaşım seçeneği mevcut değildir. Bu yüzden Doğu Ekspresi kullanmak gerekiyor ve Doğu Ekspresi ile Erzurum'a ulaştıktan sonra, kent merkezinden taksi kiralaması, araç kiralaması veya şehir içi otobüs seferleri ile Palandöken Kayak Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

Şehirler arası otobüs ile: Palandöken Kayak Merkezi ile Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali arası uzaklık 12,5 kilometredir. Havalimanı yanında ve tren istasyonuna yakın mesafede yer almaktadır.

Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüsten indikten sonra, taksi ile kent merkezine geçip, üst kısımda yer alan otobüs seferleri ile Palandöken Kayak Merkezi'ne ulaşmanız gerekmektedir.