Paleontoloji Nedir? Paleontolog Ne İş Yapar, Kime Denir Ve Neyi İnceler?

Yunanca'da bulunan ''palaios'' (eski), ''onto'' (varlık) ve ''logos'' (bilim) kelimelerinden türeyen Paleontoloji kelimesi eski varlık bilimi olarak bilinmektedir. Her bilim dalında olduğu gibi Paleontoloji biliminde de, uzmanlaşmış kişiler bulunmaktadır ve bu bilim insanlarına Paleontolog denir. Dilerseniz Paleontolog ne iş yapar, kime denir ve neyi inceler sorularının yanıtlarına birlikte bakalım...

Paleontolog Nedir?

Paleontoloji; Jeoloji, Coğrafya, Evrim, Klimatoloji, Stratigrafi, Biyoloji ve Sedimantoloji, bilim dalları ile yakın ilişki içerisindedir. Paleontoloji dünya üzerinde yaşamın var olduğu günden bugüne değin yaşamış olan canlıları inceleyen bilim dalıdır. Paleontoloji bilimi üzerinde çalışmalar yürüten kişilere ise Paleontolog denmektedir.

Paleontologlar, dünya üzerinde bulunan fosilleri kullanıp, hem Dünya üzerinde yaşamış olan canlıları hem de Dünya'nın yaşını inceleyen kişilerdir. Ölmüş hayvan ve bitki fosillerini inceleyen Paleontologlar, bu fosillerin kaydını detaylıca tutmaktadırlar. Kısacası, Paleontologlar; Dünya yaşamının tarihini yazmakta olan kişiler olarak bilinmektedir.

Paleontoloji Nedir?

Paleontoloji, diğer isimleri ile ''taşılbilim'' ya da ''fosilbilim'' olarak da bilinmektedir. Paleontoloji bilimi özellikle; Dünya üzerinde yaşayıp ölen canlıların fosil olarak adlandırılan izlerinden ve tüm kalıntılarından yola çıkarak, bu varlıkların bilinen zaman içerisindeki yaşama ortamlarını, şekil ve çeşitlerini, yok oluşlarını, gelişmelerini; zamanda ve mekanlarda gerçekleşen dağılışlarını inceleyip araştıran bilim dalı olarak bilinmektedir.

Eski varlık bilimi tanımlaması ile karşımıza çıkan Paleontoloji, ayrıca Dünya'nın mevcut yaşını da araştırmaktadır. Paleontoloji bilimine göre Dünya'nın yaşı 4.5 milyar olarak sonuçlanmaktadır. Sadece canlıların değil, kayalar gibi bu canlıların etki bıraktığı tüm alanları incelemekte olan Paleontoloji, birden fazla bilim dalı ile birlikte ortak çalışmaktadır.

Paleontoloji Ne İş Yapar?

Bilim camiasındaki varlığı 19. Yüzyıl'a dayanan Paleontoloji biliminin kabul edilen ilk çalışması, Leonardo Da Vinci'nin, Mısır'dan getirilen bir kireçtaşı numunesi üzerinde yapmış olduğu araştırma ve incelemeler olarak bilinmektedir. Jeolojik zaman ekseninde; deniz ve kara alanlarının dağılış özelikleri, iklim koşulları, çökelme alanları ve bunlara bağlı olarak gelişen sedimanter özellikteki maden yatakları ile birlikte petrol, kömür gibi mühim enerji kaynaklarının bulunduğu yerler Paleontoloji bilim dalının yardımları ile araştırılmaktadır.

Paleantoloji; Dünya üzerinde, hayatın var olduğunu kanıtlar nitelikteki delillerden olan grafit ve kireçtaşı gibi olguları, bilinen en eski kayaların içinden çıkarılmasıyla da ilgilenmektedir. Bunun sebebi ise; karbonun ve kireçtaşının, organik bir araç olmadan kayaların iç kısımlarına yerleşebileceklerinin imkansız olmasıdır.