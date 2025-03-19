Palyaço Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Palyaço Mu, Palyanço Mu?

Başka dillerde olduğu gibi Türkçede de kelimelerin yazımında hatalar yaygın olarak görülmektedir. Özellikle yabancı kökenli kelimeler dilin kurallarına uygun olmayacak şekillerde yazılabilmektedir. Bunlardan biri de eğlenceli gösterileriyle bilinen "palyaço" kelimesidir. Bu kelimenin doğru yazımı konusunda bazı karışıklıklar yaşanabilmektedir. Merak edilen palyaço nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı palyaço mu, palyanço mu olmaktadır.

Palyaço Nasıl Yazılır?

Palyaço kelimesi tiyatro ve gösteri dünyasında yer alan, insanları güldüren ve eğlendiren kostümlü sanatçılar için kullanılan bir sözcüktür. Sahne performanslarıyla bilinen bu karakterler genellikle çocuk gösterilerinde ve sirklerde yer almaktadır.

Bu kelimenin yazımıyla ilgili çeşitli hatalar yapılmaktadır. Özellikle kelimenin "palyanço" şeklinde yazıldığı sıkça görülmektedir. Ayrıca ilgili sözcüğün palliyanço ve palyanco başta olmak üzere pek çok yanlış yazımı da mevcuttur. Oysa kelimenin doğru yazımı "palyaço" olmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Palyaço Mu, Palyanço Mu?

Palyaço kelimesi, İtalyanca kökenli olup Türkçeye bu dilden geçmiştir. İtalyanca "pagliaccio" kelimesinden türeyen bu sözcük dilimize "palyaço" olarak uyarlanmıştır. Ancak kelimenin yanlış telaffuz edilmesi nedeniyle "palyanço" gibi hatalı yazımlar ortaya çıkmıştır.

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin tek doğru yazımı "palyaço"dur. TDK'nin resmi yazım kılavuzunda "palyanço" ya da farklı bir biçimde yazımı yer almamaktadır.

Yanlış kullanımlardan kaçınmak için kelimenin TDK'ye uygun yazımı dikkate alınmalı ve doğru şekli tercih edilmelidir. Dolayısıyla palyaço kelimesi "palyanço" değil, "palyaço" olarak yazılmalıdır.