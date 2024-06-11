Pamuk Eş Anlamlısı Nedir? Pamuk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Farsça kökenli olan pamuk kelimesinin aslı panbuk kelimesidir. TDK' ya göre de sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış pamuk iplik, pamuk bez tanımına da sahiptir. Günlük kullanımda da TDK' nın tanımına uygun olarak soyut ve somut anlamda birçok farklı şekilde pamuk kelimesi kullanılabilir. Pamuk eş anlamlısı nedir, pamuk kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına uygun örnekler verebiliriz.

Pamuk Eş Anlamlısı Nedir?

Pamuk kelimesini gün içerisinde tarım bitkisi, bitkinin işlenmiş hali, uçuşabilen toz kümeleri olarak birçok farklı anlamda kullanabiliriz. Bu şekilde farklı anlamlarda kullanabildiğimiz pamuk kelimesinin de eş anlamlısı vardır. Pamuk kelimesinin eş anlamlısı hav kelimesidir.

Pamuk Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı