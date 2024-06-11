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Haberler Eğitim Haberleri Pamuk Eş Anlamlısı Nedir? Pamuk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 11.6.2024 11:06 Son Güncelleme: 11.6.2024 11:06

Pamuk Eş Anlamlısı Nedir? Pamuk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler dilimize zenginlik ve ifadelerimize çeşitlilik katar. Gün içerisinde eş anlamlı kelimeleri çok sık kullanırız. Bu tür kelimelerden biri de pamuk kelimesidir. Pamuk kelimesi anlam yönünden birçok farklı anlamda kullanılabilir. Pamuk eş anlamlısı nedir, pamuk kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına çeşitli örnekler vererek birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz.

Pamuk Eş Anlamlısı Nedir? Pamuk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Farsça kökenli olan pamuk kelimesinin aslı panbuk kelimesidir. TDK' ya göre de sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış pamuk iplik, pamuk bez tanımına da sahiptir. Günlük kullanımda da TDK' nın tanımına uygun olarak soyut ve somut anlamda birçok farklı şekilde pamuk kelimesi kullanılabilir. Pamuk eş anlamlısı nedir, pamuk kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına uygun örnekler verebiliriz.

Pamuk Eş Anlamlısı Nedir?

Pamuk kelimesini gün içerisinde tarım bitkisi, bitkinin işlenmiş hali, uçuşabilen toz kümeleri olarak birçok farklı anlamda kullanabiliriz. Bu şekilde farklı anlamlarda kullanabildiğimiz pamuk kelimesinin de eş anlamlısı vardır. Pamuk kelimesinin eş anlamlısı hav kelimesidir.

Pamuk Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

  • Yeni aldığı nevresim ve perdelerin havı yumuşak ve kaliteliydi.
  • Yaz günlerinde pamuklu kumaşlardan almaya dikkat ederdi.
  • Kedinin tüyleri evin her yerine döküldüğü için etrafa havlar saçılmaya başladı.
  • Pamuk tarlaları gün batımında çok güzel görünüyordu.
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Pamuk Eş Anlamlısı Nedir? Pamuk Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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