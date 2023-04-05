Pamuk Prenses Masalı Oku - Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler Masalı, Hikayesi ve Karakterleri

Pamuk Prenses masalı oku deyince akıllara ilk gelen birbirinden farklı özelliklere sahip cücelerdir. Pamuk Prenses hikâyesi dünyada hemen her dile çevrilen bir masaldır. Derlemesini Grimm Kardeşlerin halk arasından yaptığı ve çeşitli film senaryolarına da konu olan bir halk masalıdır. Özellikle Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı karakterleri bu masalın en iyi bilinen özelliklerindendir. Masallar aynı zamanda evrensel nitelikli metinlerdir. Bu özelliği onların dünyada hemen her ulus tarafından sevilmesini sağlar.

Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler Masalı

Aranızda pamuk prenses ve yedi cüceler masalını bilmeyen var mı? Evet, herkes biliyordur bu dünyaca ünlü masalı. Pamuk Prenses ve Yedi cüceler masalı dünyada kırmızı başlıklı kız, kibritçi kız gibi masallardan sonra en çok bilinen; severek dinlenen ve okunan bir masaldır. Masalların en önemli özelliklerinden birisi evrensel olup belli bir ulusa ait olmamasıdır. Bu evrensel özellik sürekli anlatılagelmesini sağlamış ve unutulmasının önüne geçmiştir. Şimdi gelin bu masallar arasında güzel bir masal olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını okuyalım beraber.

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Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalı Kimin?

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı bir halk masalı olup anonimdir. Anonim masallar kim tarafından yazıldığı belli olmayan masallardır. Halk tarafından kuşaktan kuşağa anlatılarak aktarılmıştır. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı ise ilk kez 1812 yılında Grimm Kardeşler tarafından derlenip yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen bu masal hem çizgi filmlere hem de sinemaya konu olmuştur.

Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler Masalı Konusu ve Ana Fikri Nedir?

Pamuk Prenses masalı konu olarak, Pamuk Prens'in kötü kalpli ve kıskanç bir üvey anne tarafından ondan daha güzel olduğu için öldürülmek üzere ormana gönderilmesini anlatır. Ormanda cücelerle beraber yaşamaya başlayarak onun maceraları anlatılır.

Masallarda kötüler genellikle cezalandırılmaktadır. Masallar çocuklara ya da yetişkinlere öğüt vermek için de anlatılmıştır. Bunun için her masalın bir ana fikri vardır. Pamuk Prenses masalında ana fikir olarak şunları sıralayabiliriz:

Tanımadığımız insanlardan asla bir şey almamalıyız.

Yapılan bir kötülük asla karşılıksız kalmazken iyilikler de karşılıksız kalmaz.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalı Karakterleri

Masallarda karakter ve kişi sayısı oldukça azdır. Buradaki kahramanlar tek tip olup asla değişmeler. Kötüler hep kötü kalırken iyiler de hep iyi kalır. Kötüler daima cezalandırılır ve iyiler de ödüllendirilir. Masalarda kahramanların dilekleri hemen kabul olurken sonunda mutlaka kırk gün kırk gece düğün yapılır. Masallarda kahraman kadrosunun çok az olduğunu söylemiştik. Bu kahramanlar arasında üvey anne genellikle kötü iken prens de kurtarıcıdır. Şimdi, pamuk prenses masalındaki kahramanlara ve özelliklerine bakalım: