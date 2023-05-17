Pamukkale Gezilecek Yerler - Pamukkale’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Mekanlar Listesi

Pamukkale de gezilecek yerler konusunda hazırlanmış çok sayıda gezi rehberi vardır. Pamukkale gezilecek yerler ile ilgili rehberlerden de destek alabilirsiniz. Gezi rehberleri de bu kapsamda yol gösterici olacaktır. Pamukkalede nereye gidilir şeklinde yapacağınız internet araştırması da sizlere destek olacak bilgi içerecektir. Pamukkale'nin en güzel mekanları ile ilgili detaylı bilgi yazımızın devamında.

Pamukkale Gezilecek Yerler

Pamukkale, ülkemizin Ege Bölgesinde yer alan Denizli iline bağlı olan bir ilçedir. Söz konusu bölge, Egeye bağlanan yol güzergâhı üzerinde olduğundan Pamukkale, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan bir ilçedir. İlçede bulunduğunuz esnada gezip görmeniz gereken çok sayıda turistik mekân vardır. Bu kapsamda aşağıdaki yerleri görmenizi tavsiye ediyoruz.

Pamukkale Travertenleri

Pamukkale Travertenleri, sadece ülkemizin değil, dünyanın da önemli güzellikleri arasında kabul edilir. UNESCO tarafından dünya mirası listesinde alan bu travertenlerde tüm stresinizden kurtulacaksınız.

Yeşildere Şelalesi

Bu şelale, Ağlayan Kaya Şelalesi olarak da bilinir. Şelalenin manzarası ve yeşilliğine hayran kalacağınıza emin olabilirsiniz.

Hierapolis Arkeoloji Müzesi

M.Ö. 190 yılında kurulmuş olan Hierapolis Antik Kentinde çok sayıda tarihi kalıntı ile karşılaşacaksınız.

Karahayıt Kaplıcaları

Denizli, ülkemizin kaplıca açısından en zengin coğrafyalarından biridir. Karahayıt Kasabası da çok güzel kaplıca tesislerinin olduğu bir yerdir.

Laodikeia Antik Kenti

Denizli, çok eski bir yerleşim kentidir. Bu nedenle bölgede çok sayıda antik kent vardır. Laodikeia Antik Kenti de bunlardan biridir.

Pamukkale'nin En Güzel Mekanları

Pamukkale, antik kent, kaplıca ve travertenlerin yanı sıra doğal güzellikleri ve eşsiz mekânları da ön plana çıkar. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Pamukkale Natural Park

Travertenlerin hemen alt kısmında bulunan bu doğal park alanında yüzen ördek ve kazları görebilirsiniz. Göletin etrafında çok sayıda yeme-içme mekânı da vardır.

Kaklık Mağarası

Kaklık Mağarası da travertenler gibi UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Tam bir doğa harikası olan bu mağara, bir nevi travertenlerin yer altı versiyonudur.

Pamukkale Antik Havuzu

Bir deprem sonrası meydana geldiği düşünülen bu havuz kaplıca şifalı suyu ile doludur. Birçok hastalığa iyi gelen havuz, özellikle tansiyon ve kalp hastalarının uğrak yeridir.