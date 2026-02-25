Haberler

Pansiyonlu liselere giriş nasıl olacak? Masada 4 formül var

MEB, sınavla öğrenci alan pansiyonlu liselere girişte yeni bir uygulamaya geçiyor. Puan sistemiyle ilgili 4 formül konuşuluyor. Pansiyonlu kontenjanların, okula günlük ulaşımı zor olan il dışı ve uzak ilçelerdeki öğrenciler için öncelikli hale gelmesi masadaki en güçlü formüllerden biri...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 08:13 Son Güncelleme: 25 Şubat 2026 08:41

Liselerde uzun süredir tartışılan pansiyon yoğunluğu için bu yıl yeni bir sayfa açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, pansiyonu bulunan köklü ve yüksek puanlı liselerde kontenjan yapısını değiştirerek, pansiyonlu ve pansiyonsuz öğrenci alımını birbirinden ayırmaya hazırlanıyor. Yeni uygulama, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecine doğrudan yansıyacak. Ancak sistemin en kritik başlığı henüz netleşmiş değil. Pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanlar için LGS puanları farklı mı olacak? Konuyla ilgili Erzurum'daki programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Okulları pansiyonlu ve pansiyonsuz diye ayırdığımızda LGS'de puanlar farklı mı olacak?" sorusuna, "Şimdiden onu bilemeyiz" yanıtını verdi. Bu açıklama, yeni modelin etkilerinin uygulama sürecinde şekilleneceğini ortaya koyarken, olası senaryoları da gündeme taşıdı. Bakanlık henüz "pansiyonlu kontenjanın taban puanı şu olacak, pansiyonsuz bu olacak" şeklinde bağlayıcı bir açıklama yapmadı. Ancak masadaki senaryolar, puanların tamamen aynı kalmasından, mesafeye dayalı önceliklendirmeye kadar geniş bir çerçeveye yayılıyor. Peki bu kontenjan ayrımı nasıl yapılabilir? Veli ve öğrenciler bu ayrımdan nasıl etkilenebilir? Olası modeller şu 4 formülde şekilleniyor:

TEK PUAN, AYRI KONTENJAN Bu modelde pansiyonlu ve pansiyonsuz öğrenciler aynı LGS puan havuzundan yerleştiriliyor. Okulun tek bir taban puanı bulunuyor. Adaylar, puanları yettiği ölçüde pansiyonlu ya da pansiyonsuz kontenjanlardan birine yerleşiyor. Ancak bu formülde pansiyonlu kontenjanın dolması halinde, yüksek puanlı ama pansiyon istemeyen öğrencilerin yerleşememe riski var. DAHA DÜŞÜK PUANLI KONTENJAN Bu modele göre pansiyonlu kontenjanın taban puanı, pansiyonsuz kontenjana kıyasla bir miktar daha aşağıda oluşabilir. Böylece pansiyonlar dolarken, şehir içi öğrenciler pansiyonsuz kontenjanı zorlamaya devam eder. Eğitim uzmanları bu durumda pansiyon kapasitelerinin etkin kullanılacağına dikkat çekiyor. Ancak bu formüldeki risk şöyle öngörülüyor: Aynı okul içinde puan farkına dayalı iki farklı öğrenci profilinin oluşması ve bu durumun okul içi dengeyi etkilemesi.