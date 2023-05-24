Papağan Yaşam Süresi Ne Kadar? Papağan Kaç Yıl Yaşar, Ömrü Kaç Senedir?

Papağanlar, insan canlısı olması ile de bilinen canlılardır. Söz konusu canlıların bazı türlerinin konuşma kabiliyeti de çok gelişmiştir. Papağan yaşam süresi ne kadar sorusunun papağan cinslerine özel incelenmesi gerekir. Papağan kaç yıl yaşar şeklinde kısa bir internet incelemesi ile konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sultan papağanı kaç yıl yaşar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Papağan Yaşam Süresi Ne Kadar?

Papağanların her cinsinin yaşam süresi birbirinden farklıdır. Bu kapsamda yapılan incelemenin papağan cinsine özel olması gerekir. Ülkemizde severek beslenen papağan türlerinden bazılarının ömürleri aşağıda sıralanmıştır.

Muhabbet kuşu: 5-18 yıl

Sultan papağanı: 10-15 yıl

Kakadu papağanı: 20-30 yıl

Cennet papağanı: 10-15 yıl

Gri papağan: 40-60 yıl

Amazon papağanı: 25-75 yıl

Senegal papağanı: 50 yıl

Sultan Papağanı Kaç Yıl Yaşar?

Sultan papağanları en çok sevilen ve beğenilerek yetiştirilen bir papağan türüdür. Yanağında nokta şeklinde deseni olan bu papağanın kafasının üzerinde de taç benzeri tüy vardır. Bu canlıya sultan papağanı isminin verilmesinin nedeni başının üzerindeki taçtır. Söz konusu papağanlar 10-15 yıl ortalama ömre sahiptir. Konuşma kabiliyeti çok gelişmemiş olan bu canlılar, ilgilenildiği takdirde 15-20 kelime konuşabilir. Kafes ortamında yaşamaya alışkın olan bu canlılar kısa sürede evcilleşir ve ev ortamına uyum sağlayabilir. Sultan papağanının da farklı türleri vardır. tür farklılığı boyut ve görüntü özelliklerinden kaynaklıdır.