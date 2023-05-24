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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:51 Son Güncelleme: 24.5.2023 10:51

Papağan Yaşam Süresi Ne Kadar? Papağan Kaç Yıl Yaşar, Ömrü Kaç Senedir?

Papağanlar son derece sevimli ve akıllı hayvanlardır. Papağanlarla ilgili merak edilen konuların başında da bu canlıların ömrü gelir. Peki, papağan yaşam süresi ne kadar? Papağanların ömrü, papağanın türüne göre değişir. Papağan kaç yıl yaşar araştırmasını papağan türüne göre yapmanızda fayda vardır. Sultan papağanı kaç yıl yaşar gibi konunun merak edilen sorularını sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Papağan Yaşam Süresi Ne Kadar? Papağan Kaç Yıl Yaşar, Ömrü Kaç Senedir?

Papağanlar, insan canlısı olması ile de bilinen canlılardır. Söz konusu canlıların bazı türlerinin konuşma kabiliyeti de çok gelişmiştir. Papağan yaşam süresi ne kadar sorusunun papağan cinslerine özel incelenmesi gerekir. Papağan kaç yıl yaşar şeklinde kısa bir internet incelemesi ile konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sultan papağanı kaç yıl yaşar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Papağan Yaşam Süresi Ne Kadar?

Papağanların her cinsinin yaşam süresi birbirinden farklıdır. Bu kapsamda yapılan incelemenin papağan cinsine özel olması gerekir. Ülkemizde severek beslenen papağan türlerinden bazılarının ömürleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Muhabbet kuşu: 5-18 yıl
  • Sultan papağanı: 10-15 yıl
  • Kakadu papağanı: 20-30 yıl
  • Cennet papağanı: 10-15 yıl
  • Gri papağan: 40-60 yıl
  • Amazon papağanı: 25-75 yıl
  • Senegal papağanı: 50 yıl

Sultan Papağanı Kaç Yıl Yaşar?

Sultan papağanları en çok sevilen ve beğenilerek yetiştirilen bir papağan türüdür. Yanağında nokta şeklinde deseni olan bu papağanın kafasının üzerinde de taç benzeri tüy vardır. Bu canlıya sultan papağanı isminin verilmesinin nedeni başının üzerindeki taçtır. Söz konusu papağanlar 10-15 yıl ortalama ömre sahiptir. Konuşma kabiliyeti çok gelişmemiş olan bu canlılar, ilgilenildiği takdirde 15-20 kelime konuşabilir. Kafes ortamında yaşamaya alışkın olan bu canlılar kısa sürede evcilleşir ve ev ortamına uyum sağlayabilir. Sultan papağanının da farklı türleri vardır. tür farklılığı boyut ve görüntü özelliklerinden kaynaklıdır.

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Papağan Yaşam Süresi Ne Kadar? Papağan Kaç Yıl Yaşar, Ömrü Kaç Senedir?
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