Papatyanın Anlamı - Beyaz ve Sarı Papatya Anlamı Nedir, Ne Demek?

Papatya çiçeği hediye etmek için çok uygun bir çiçektir, doğru. Fakat bir de bunun yanında papatyanın tek başına, özel olarak simgelediği anlamlar vardır. Bunlar arasında masumiyet, saflık ve durgunluk vardır. Aynı zamanda papatya, temiz kalbi simgeleyen bir çiçektir. Bu naif görüntüsü ile taşıdığı anlamlar, papatya çiçeğini tüm kültürler için vazgeçilemez bir hale getirmektedir.

Papatyanın Anlamı

Bazı çiçekler tek başına genel bir anlam ifade etmenin yanında, rengine göre de anlam alır ya da anlamları değişikliğe uğrar. Papatya da bunlardan bir tanesidir. Beyaz papatyalar saflığı ve masumiyeti simgelerken, sarı papatyalar içtenlik, cana yakınlık ve arkadaşlığı simgelemektedir.

Papatya, ülkemizde kültür olarak yerleşmiş bir çiçektir ve hemen her bahçede, balkonda papatya görmeniz mümkündür. Bunun yanında papatya bir de hediye olarak çok sık tercih edilen çiçeklerdendir. Buket olarak, ya da tekil olarak papatyalar karşı taraf için çok güzel bir jest olacaktır.

Papatya sevgiyi ifade etmenin en iyi yöntemlerinden biridir. Papatya, ilkbaharı temsil eder ve psikolojik olarak hediye edildiğinde çok güzel bir iç ferahlığına insanı kavuşturabilir. Papatya çiçeği, etki olarak sakinlik verir diyebiliriz. Dingin bir anlamı vardır.

Papatya Çiçeği Anlamı

Çiçekler evrensel bir dile sahiptirler. Hediye olarak çiçeklerin kullanılması kalbimizde bazen karşı tarafa açamadığımız duyguları aktarmanın bir yöntemidir. Papatya çiçeği söylenmek istenen fakat söylenemeyen duyguları aktarmak için manalı bir hediyedir ve kullanılır. Papatyayı anneler gününde, doğum günlerinde ve sevgililer gününde hediye edebilirsiniz.

Papatya Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Papatya çiçeği karşı taraftan sevgiliniz ya da hoşlandığınız birinden geliyorsa, bir ilan-ı aşk anlamı taşıyabilir.

Verildiği tarih önemlidir, tanışma günü, yıldönümü, sevgililer günü ya da doğum günlerinde karşı tarafa sevgi mesajını kuvvetli biçimde aktaracaktır.

Buket olarak verilen papatya çiçeği karşı tarafa ilişkinin masumiyeti aktarmak için iyi bir yoldur. Fanus içinde verildiği zaman da yoğun bir aşkı temsil eder, tıpkı kırmızı güller gibi.

Papatya çiçeği hediye olarak çok fazla tercih edilir. Çünkü papatya temiz kalbi simgeler.