Papua Yeni Gine Neresi? Papua Yeni Gine Nerede, Hangi Kıtada?

Adalar genellikle tropikal iklimlere sahip olup, zengin bitki örtüsü ve farklı etnik gruplarla doludur. İzole konumları, bu ülkelerin dillerini korumalarına yardımcı olmuştur. Ancak bu izolasyon, aynı zamanda bu ülkelerin modern dünya ile entegrasyon süreçlerini de geciktirmiştir. Dünya genelinde keşfedilmeyi bekleyen birçok yerin olması, bu tür ülkeleri merak edilen destinasyonlar haline getirmiştir. Papua Yeni Gine neresi, nerede, hangi kıtada gibi sorular bundan kaynaklı birçok gezginin kafasında dolanır.

Papua Yeni Gine Neresi?

Papua Yeni Gine, Okyanusya kıtasında bulunan, hem kültürel hem de doğal zenginlikleriyle dikkat çeken bir ülkedir. Yeni Gine adasının doğu yarısı ile Melanezya'daki civar adaları kapsar.

Papua Yeni Gine Nerede, Hangi Kıtada?

Papua Yeni Gine, Okyanusya kıtasında yer alan bir ada ülkesidir. Avustralya'nın kuzeyinde, Büyük Okyanus'un batısında bulunan bu ülke, coğrafi olarak Yeni Gine Adası'nın doğu yarısında yer alır. Güneyinde Avustralya ile komşu olan Papua Yeni Gine, coğrafi izolasyonu sayesinde oldukça farklı bir kültürel ve biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Başkenti Port Moresby olan ülke, hem doğal kaynakları hem de zengin kültürel mirasıyla bilinir.