Parabol Konu Anlatımı - Parabol Formülleri Ve Örnek Soru Çözümü

Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilerin karşısına çıkan konulardan biridir parabol. Bu nedenle gözardı edilmemesi gereken matematik konularının başında gelir. Parabol sorularını çözebiliyor olmak sınavda birçok kişinin de önüne geçebilme imkanı sunar. Bunun için ise yapılması gereken parabol konu anlatımını tabiri caizse yalayıp yutar şekilde hakim olmaktır. Biz de sizler için parabol konu anlatımını bir araya getirdik. İşte, parabol formülleri ve örnek soru çözümleri...
Parabol'ün konu anlatımı şu şekilde verilmektedir: a, b, c, ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere;
y = ax2 + bx + c fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar denir. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafiklerinin gösterdiği eğriye ise parabol denir.
Kural:
f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiği (parabol) yandaki gibi
kolları yukarı doğru olan ya da kolları aşağı doğru olan bir eğridir.
Kural:
f: R-R, f(x): = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiğinin (parabolün);
f(x) = 0 denkleminin kökleridir.
Kural:
f: R-R, f(x): = ax2 + bx + c =0 denkleminde,D = b2 – 4ac olmak üzere,
Parabolün tepe noktası şekilde olduğu gibi gösterilir ve tepe noktaları T(r,k)'dir.
f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiğini çizmek için bazı kurallar gerekmektedir. Bu kurallar şu şekildedir:
Parabolünün enkleminin yazılması için üzerinde bulunan üç noktanın bilinmesi gerekmektedir.
(a, b), (m, n) ve (k, t) noktaları y = f(x) parabolü üzerinde ise;
b = f(a), n = f(m), t = f(k) eşitlikleri kullanılarak parabolün denklemi bulunur.
y1 = f(x1) = a.(x1)²+b(x1)+c
y2 = f(x2) = a.(x2)²+b(x2)+c
y3 = f(x3) = a.(x3)²+b(x3)+c
a,b,c sayıları bulunur ve f(x)=ax²+bx+c denklemi yazılır.
y=a(x-x1)(x-x2)
y=x2-5x+2'dir.
f(x)= mx fonksiyonunun grafiği (parabol) (-2,8) noktasından geçtiğine göre, m değerini bulalım.
Grafiğin (-2,8) noktasından geçmesi için, bu noktanın denklemi sağlaması gerekir. Buna göre,
f(x)= mx ise,
f(-2)= 8'dir.
m.(-2)= 8
4m= 8
m=2'dir
dir.
y=ax²+8x+16a
Parabolü x eksenine teğet olup kolları aşağı doğrudur. Buna göre parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır?
64-64a²=0
a²=1
a=1
a=-1
a negatif olduğundan -1 olmalıdır.
y=-x²+8k-16
y eksenini kestiği nokta için x=0 verilirse, y=-16 olacaktır.