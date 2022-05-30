Paradoks Nedir? Felsefe Terimi Olarak Paradoks Ne Demek, Örnekleri Neler?

Paradoks kelimesinin tanımı karmaşık olduğundan, zor anlaşılan bir kelime olarak da biliniyor. Bu nedenle de en sık merak edilen kelimeler arasında paradoks yer alıyor. Öğrenildiği takdirde farklı alanlarda paradoks kelimesi kullanılabiliyor. Karmaşık yapısı ile paradoks ne demektir konusunu sizler için ele aldık. Konuyla ilgili bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizinle.

Paradoks Nedir?

Paradoks kavramı, Türkçede; yanıltmaç, çelişki ve çatışkı gibi anlamlara geliyor. Terimin genel anlamı ise, kendi içerisinde çelişen ya da tam tersi şekilde sonuçlanan doğru ama absürt çelişki durumları olarak biliniyor. Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ortaya çıkan düşüncelere de paradoks denilebiliyor. Aynı zamanda paradoks, düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin yargı içermeyen karşıtlık anlamına da geliyor.

Paradoks kelimesinin anlamı kullanıldığı bilim dalına göre de değişiklik gösteriyor. Paradoks nedir felsefe açısından ele alındığında, farklı detaylar ortaya çıkıyor. Felsefe dalında bu kelime, Platon ve Aristo'yu akıllara getiriyor. İki filozof şaşkınlık ve görecelik kavramlarının felsefesini sorgulamıştır. Paradoks dediğimiz kavram, felsefi düşünceye büyük oranda teşvik ederek, pek çok sorunu düşündürmeye, mantıksal çıkmaza sokmaya yardımcı olmuştur.

Paradoks kelimesi matematiksel açıdan ele alındığında, denge çelişkisi olarak görülüyor. Günümüzde bilindik pek çok matematiksel paradoks bulunuyor. Belirli bir formül ile entegre edilen tüm sayılar, sonsuzluk evreninde değişken olarak biliniyor ya da bazıları kanıtlanamıyor.

Paradoks Kavramının Özellikleri Nelerdir?

Paradoks kelimesinin çeşitli özellikleri bulunuyor. Bu özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Öğreticidir

İki doğrunun ya da yanlışın çelişkisidir

Çok mantıksız gibi görünen ama mantıklı bir terimdir

Paradoks Örnekleri Nelerdir?

Paradoks kavramı ile ilgili pek çok örnek biliniyor. İşte paradoks kavramına birkaç örnek: