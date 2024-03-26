Parantez İçinde Ünlem Nedir? Parantez İçinde Ünlem İşareti Ne İşe Yarar?

Noktalama işaretleri bir yazının ruhunu yansıtmaktadır. Noktalama işaretsiz olan bir yazı anlam ve içerdiği mesajda karmaşık bir yazı olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılan noktalama işaretleri yazı türlerinin tümünde kullanılmaktadır. Bu noktalama işaretlerinden biri de ünlemdir. Ünlemin özellikle duyguları ifade etmede kullanıldığı bilinirken parantez içinde ünlem işareti ne işe yarar ve parantez içinde ünlem nedir, soruları ünlemin farklı işlevine değinmektedir.

Parantez İçinde Ünlem Nedir?

Noktalama işaretleri; yazı dilindeki duygu ve düşünceleri daha açık ifade etme ile cümlenin yapısını ve de duraklama noktalarını belirlemek, yazılanları okumayı ve anlamayı kolaylaştırarak sözün vurgu ve ton gibi ses özelliklerini belirtmek amacı ile kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunda yer alan ve resmiyette kullanılan noktalama işaretleri: nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretidir. Bu noktalama işaretleri kullanılırken ise ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Ele alacağımız ünlem de birden fazla göreve sahip olarak yazı dilinde farklı görev alanlarından kullanılmaktadır. Ünlemin en bilinen görevlerinden biri de parantez içinde kullanılmasıdır. Ünlemin parantez içinde kullanım amacı Türk Dil Kurumunda şu şekilde ifade edilmektedir:

Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

Bu kullanımın örneklenmesi de şu cümleler ile ifade edilmektedir:

İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

Parantez İçinde Ünlem İşareti Ne İşe Yarar?

Noktalama işaretlerinin en sık kullanılan işaretlerinden olan ünlem; sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna koyularak kullanılmaktadır. Ünlemin birden fazla görevi vardır. Bunlardan biri de alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde kullanılmasıdır. Bu kullanıma örnek verecek olduğumuzda:

Bilirim sen çok çalışkansın(!) : küçümseme

İstese birden fazla iş yaparmış(!) : alay