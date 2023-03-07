Parapet Nedir? Mimaride Parapet Ne Demek, Ne İşe Yarar?Parapet nedir? genelde mimariye düşkünlüğü olan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için parapet önemli bir konudur. Parapetsiz çatı olur mu? Gibi sorular bu alanda gelişmek isteyenler için cevabının bilinmesi gereken sorulardır. Bir evde olmazsa olmaz teras ve balkon gibi detayların yanında parapet de büyük önem taşımaktadır. Peki ya parapet nedir? parapet ile ilgili çeşitli noktalara değinebilmek için kapsamlı bir araştırma yaptık.

Parapet Nedir?

Parapet nedir dendiğinde zihinlerde direkt olarak bir şey belirmese bile aslında "küpeşte" kelimesi kullanıldığında insanların kafasında bir çağrışım oluşmaya başlar. Küpeşte ya da bir diğer ismiyle parapet, bir balkon, teras ya da çatının etrafında bulunan, duvarın bir uzantısı konumunda olan ve bir çıkıntı görevi gören kısma denmektedir.

Her gün binlerce parapet inşaat sektörü için üretilmektedir ve koruma amaçlı konulan bu çıkıntı balkonlara, teraslara ve çatılara konmasının yanında pencere önlerinde de kullanılır. Esas amaç birinin yüksekten düşme tehlikesini ortadan kaldırmaktır. Parapetler, bir nevi korkuluk olarak da anılabilirler.

Parapetin malzemesi çeşitli kullanımlara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin parapet tuğladan, betondan ya direkt olarak duvardan oluşabilir. Alüminyum kompozit kullanılarak da ortaya çıkarılabilen bu yapının ne ile yapılacağı, çatı, cephe ya da farklı bir mimari yapıya göre belirlenebilmektedir.

Parapet Duvar Ölçüsü ve Yüksekliği

Parapetler için olmazsa olmaz bir duvar ölçüsünden ya da yükseklikten söz etmek mümkün değildir. Parapetin boyutu tamamen yapılmak istenen mimari şekle göre değişkenlik gösterir. Mimaride nasıl bir ihtiyaç varsa malzeme de yükseklik de ona göre belirlenir. Örneğin ihtiyaca göre kişiler parapetin uzunluğunu 70 cm olarak da 110 cm olarak da belirlenebilmektedir.

Fakat, eğer parapet çatı, balkon ya da teras bölgelerinde korkuluk görevi görecek şekilde tasarlanıyorsa burada kişiler kendi isteklerine göre hareket edemezler. Şartnamelerde belirtildiğine göre parapet duvar ölçüsü ve yüksekliği belirtilen yerlerde minimum 110 cm. olacak şekilde kullanılmalıdır.

Parapetin İşlevi

Parapet çatıları kaplamada da yağmur deresine yapılacak sac kaplama aracılığıyla su akıntısına engel olabilmek amacıyla dahi kullanılabilirler. Parapet duvarlar tercihe göre üzeri tamamen yalıtım malzemesiyle kaplanabilir veya harpuşta aracılığıyla yapıyı dış etkenlerden de koruma işlevini üstlenebilir.

Rüzgâra karşı çatıyı koruması için yapılan parapetler çok işe yarar ve çatının etrafındaki basıncı ciddi anlamda düşürerek çatıyı koruyup daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Parapet tüm bu işlevlerinin yanında mimari estetiğe de hitap eder ve evlerin daha güzel görünmesini sağlar. Yapacağı binada farklı modellemeler deneyecek olan mimarlar ve mühendisler parapetin konumuna ve malzemesine özel olarak büyük bir alaka gösterirler.