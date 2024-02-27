Parazitizm Nedir? Biyolojide Parazitizm Ne Demek, Örnekleri Neler?

Biyolojinin ilgilendiği canlılardan biri, bir organizma olmadan yaşamlarını sürdüremeyen ve konaklarını besin kaynağı olarak kullanırken zarar veren parazitlerdir. Zararları arasında, kilo kaybı, anemi ve enfeksiyon gibi rahatsızlıklar bulunur. Bazı parazit türleri ise vücutta istedikleri gibi dolaşabilir ve organlara zarar verebilir. Bununla ilgili bir kavram olduğu için biyolojide parazitizm nedir, ne demek ve örnekleri neler sıkça merak edilir.

Parazitizm Nedir?

Parazitizmin tanımına bakıldığında, herhangi bir organizmanın başka bir organizmanın sayesinde yaşamını devam ettirmesi olduğu görülür. Bu canlılara, "parazit" adı verilir ve bunlar konakladıkları organizmaları beslenmek için kullanırlar. Bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda görülen parazitler, çoğunlukla diğer canlıların içinde veyahut üzerinde yaşarlar. Beslenmek için kullandıkları canlıya da birçok zarar verirler. Bunun için çeşitli besin maddelerinden, vücut sıvılarından ve hücrelerden yararlanırlar. Parazitler, konakladıkları organizmaların bağışıklık sisteminden bir şekilde kurtularak yaşamlarını sürdürürler. Bunlar genel olarak, iç parazitler (endoparazitler) ve dış parazitler (ektoparazitler) olmak üzere temelde iki gruba ayrılır.

Endoparazitler, herhangi bir canlı organizmanın içinde yaşayan parazitlerdir ve örnek olarak bağırsak solucanları verilebilir.

Ektoparazitler ise konağın dışında yaşayan parazitlerdir ve buna, bitler, pireler, akarlar ve keneler örnek gösterilebilir.

Amip, siliat, kamçılılar ise protozoonlar grubundadır.

Trematodlar (flukes), tenyalar ve iplik kurtları (nematodlar) ise helmintler grubuna girerler.

Parazitlerin Özellikleri Nelerdir?

Canlı bir organizmaya bağlı olarak hayatta kalabilen canlılardan olan parazitlerin başlıca özellikleri şunlardır:

Parazitlerin, başka bir organizma (konak) olmadan hayatta kalmaları imkansızdır.

Çoğunlukla konakladıkları organizmaya zarar verirler ve organizmanın sağlığını bozacak birtakım sorunlara yol açarlar.

Parazitler, bulundukları ortama kolayca adapte olabildikleri için organizma üzerinde rahatlıkla yaşam sürdürebilirler.

Bu canlılar, hızlı üreme yetenekleri sayesinde konak organizmada çok hızlı bir şekilde yayılabilirler.