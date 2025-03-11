Türkçede kelimelerin yazımı, sözcüğün kökenine ve Türk Dil Kurumu'nun belirlediği standartlara göre şekillenir. "Pardesü" kelimesi, genellikle "pardösü" veya "pardesü" şeklinde farklı yazımlarla kullanılsa da, yalnızca biri doğrudur. Ayrıca bu kelimenin Fransızca kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Pardesü nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı pardesü mü, pardösü mü sorularına ek olarak, bu kelimenin serin havalarda diğer giysilerin üzerine giyilen, paltodan ince üstlük anlamına geldiğini belirtebiliriz.

Pardesü Nasıl Yazılır?

"Pardösü" kelimesinin doğru yazılışı dikkat edilmesi gereken bir noktadır. TDK'nin kurallarına uyarak, bu kelimeyi her zaman "pardösü" şeklinde yazmalıyız.

Yanlış kullanım: pardesü

pardesü Doğru kullanım: pardösü

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Pardesü Mü, Pardösü Mü?

Bu kelimenin kökeni Fransızca pardessus kelimesine dayanır ve zaman içinde Türkçeye " pardösü " olarak geçmiştir. Telaffuz sırasında bazı kişiler tarafından "pardesü" şeklinde kullanılsa da bu kullanım yanlıştır. Resmi yazışmalarda, metinlerde ve sınavlarda kelimenin doğru yazılışı olan pardösü kullanılması gerekmektedir.